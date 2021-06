Territoriales 2021, hausse de la participation en Corse

239 549 électeurs sont appelés aux urnes depuis ce matin 8 heures, pour renouveler les 63 conseillers de l'Assemblée de Corse et les taux de participation, à 17 heures, s'élèvent à 48,92 % pour la Haute-Corse, et à 45,47 % pour la Corse-du-Sud. A titre de comparaison, on enregistrait un taux de 45,75 % au niveau régional en 2017, et un taux de 52,59 % en 2015.

Autres données, à Ajaccio, à 16 heures, la participation était de 42,5 %, contre 40 % lors du précédent scrutin et à Bastia, la hausse semble aussi se confirmer, avec plus de 40 % de votants comptabilisés à 16 heures.

La Corse se distingue largement du continent, puisque depuis le début de la journée, c'est dans notre île qu'on enregistre les plus importants taux de participation. A la mi-journée, nous étions déjà à 22,5 % au niveau régional, viennent ensuite la région Occitanie, 14,84%, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (14,46%) et la Bourgogne-Franche-Comté (13,87%), la plus faible à la mi-journée était en Ile-de-France, 8,47%.

