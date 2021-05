Territoriales 2021 : "Il faut apporter une parole plus claire face aux enjeux", Agnès Simonpietri

Elle est la seule femme tête de liste à ces territoriales des 20 et 27 juin. Elle incarne le courant écologiste, absent en Corse de ce scrutin régional depuis plus de vingt ans, comme dissout dans la famille nationaliste. Agnès Simonpietri a d'ailleurs été présidente de l'Office de l'Environnement de la première mandature Simeoni. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature ? "C'est la conscience de l'urgence, climatique, sanitaire, sociale, que nous traversons", explique-t-elle. Les nationalistes ont-ils failli ? "Pour l'instant, le résultat n'est pas à la hauteur, notamment sur des gros dossiers comme les déchets ou encore la protection de la biodiversité, estime Agnès Simonpietri. Nous avons à apporter une parole beaucoup plus claire, plus lisible, par rapport aux enjeux qui nous attendent".

Mais plus que les intercos, il y a un enjeu financier sur les déchets, c'est une manne pour certains, et c'est peut-être ça aussi qui a poussé des opérateurs qui auraient dû mettre en oeuvre ce plan à ne pas le faire

Par ailleurs Agnès Simonpietri, qui avait en charge la gestion des déchets de 2015 à 2017, rejette toute responsabilité dans l'échec de ce dossier ultra-sensible. "J'ai porté pour le compte de l'Exécutif un plan qui est tout à fait réalisable et réaliste. L'objectif était d'arriver à 65 % de tri au bout de cinq ans, on en est très loin c'est vrai, mais l'échec incombe aux intercommunalités qui ne l'ont pas mis en oeuvre (...) Mais plus que les intercos, il y a un enjeu financier sur les déchets, c'est une manne pour certains, et c'est peut-être ça aussi qui a poussé des opérateurs qui auraient dû mettre en oeuvre ce plan à ne pas le faire. Une seul solution : le tri et encore le tri".

Autre urgence mise en avant par la liste Eculugia Sulidaria, l'urgence climatique. "Il faut aller plus loin dans la gestion du bien commun, a terra di u cummunu. Toutes les zones fragiles, sensibles, il faut que la collectivité, si elle n'en est pas encore propriétaire, les acquiert et les gère en bonne mère de famille ou père de famille si vous préférez".

Agnès Simonpietri n'oublie pas le social, puisque des mouvements comme Génération.s et Nouvelle Donne sont associés à la liste. Parmi les propositionS la création d'un revenu universel.

