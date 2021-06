Territoriales 2021, le débat d’entre-deux-tours RCFM/Corse-Matin

Le débat de l'entre-deux-tours RCFM/Corse-Matin a eu lieu ce mardi à Ajaccio. Juste après le dépôt des listes en préfecture, les 4 candidats ont débattu en direct sur nos ondes et pages Facebook pendant une heure. Au programme : stratégie électorale, aménagement du territoire et urbanisme notamment.

RCFM et Corse matin organisait ce mardi le débat de l'entre-deux-tours. Vous l'avez peut-être entendu entre 19h et 20h en direct, vous pouvez dès à présent le retrouver en ligne et dans les colonnes de votre quotidien Corse matin ainsi qu'en rediffusion ce mercredi dès 12h10 sur les ondes.

Les 4 candidats lors du débat d'entre-deux-tours à Ajaccio - Florent Selvini/Corse-Matin

L'urbanisme source de tensions entre G.Simeoni et L.Marcangeli

Les 4 têtes de listes qualifiées au second tour réunies ont pu débattre de plusieurs sujets : la stratégie électorale du second et troisième tour, l'aménagement du territoire avec le PADDUC mais aussi l'urbanisme. L'urbanisme qui a justement été source d'un vif échange entre Gilles Simeoni pour la liste "Fà populu inseme" qui a évoqué un « désaccord fondé sur les choix urbanistiques mis en œuvre pour la ville d’Ajaccio par Laurent Marcangeli. »

Le maire d’Ajaccio, leader de la liste "Un soffiu novu", a répondu en défendant le PLU voté sous sa mandature, mettant en avant « 500 hectares constructibles de moins dans ce document » et reprochant au président de l’exécutif sortant une « diabolisation de sa personne » ayant attaqué un seul document d’urbanisme en justice, le sien.

Passe d'armes P-F.Benedetti / G.Simeoni à propos du PADDUC

Concernant l’aménagement du territoire, question centrale pour le développement de l’île, la question de la révision du PADDUC, plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, a été débattue. Sur ce sujet une passe d'arme a eu lieu entre Paul-Félix Benedetti tête de liste « Core in Fronte » et Gilles Simeoni. Le premier évoquant une « absence d’application du document d’urbanisme depuis 6 ans, de contestation de permis de construire sauvages également, une refonte tardive et malsaine de la cartographie agricole et un laxisme au profit des communes. »

Gilles Simeoni et Paul-Félix Benedetti - Florent Selvini/Corse-Matin

Gilles Simeoni a pour sa part rappelé « que le contrôle de légalité était conféré à l’État, la collectivité ne pouvant s’y substituer », ainsi que « l’insuffisance des outils et moyens de la région et de son service juridique pour généraliser les contentieux. »

G.Simeoni et J-C.Angelini plus divisés que jamais

Outre l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la stratégie électorale a bien entendu eu sa place lors des échanges, en particulier entre Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini, désormais leader de la liste d’union avec Corsica Libera « Avanzemu pè a Corsica », et qui partiront finalement plus divisés que jamais. Le sortant a ainsi expliqué qu’en cas de victoire, il proposerait « un contrat de mandature à l’ensemble des forces qui ont vocation à se retrouver dans une majorité nationaliste » autour d’un projet et de valeurs telles que « l’éthique, la démocratie, la transparence, le respect des droits de l’opposition ».

Face à lui, le chef du PNC a dit son « désaccord complet » avec cette analyse, rappelant son « alliance avec Gilles Simeoni en 2015, puis en 2017 avec Corsica Libera et la victoire de l’union » jusqu’ici. Jean-Christophe Angelini a également prévenu du « danger d’un hémicycle avec un ou deux partis hégémoniques et boulimiques » qui s’arrogeraient l’ensemble des pouvoirs, ne concevant pas non plus de « retrouver une partie des nationalistes dans l’opposition. »

