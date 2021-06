Territoriales 2021, le nouveau visage de l’Assemblée de Corse

Au lendemain du second tour de ces élections Territoriales 2021 et de la victoire à la majorité absolue de Gilles Simeoni, quel sera la composition de la future Assemblée de Corse ? Vraisemblablement il y aura des nouveaux mais aussi des revenants.

La nouvelle Assemblée de Corse sera installée le 1er juillet prochain, quatre jours après le second tour des élections territoriales qui a vu la victoire à la majorité absolue du président de l’exécutif sortant, Gilles Simeoni, qui a obtenu 32 élus sur les 63 qui la composent.

« Fà populu inseme », 32 élus

Dans le camp de Gilles Simeoni, les personnalités les plus marquantes sont en haut de la liste : Alex Vinciguerra, président de la Cadec et de l'incubateur de projets innovants Inizià fait son entrée à l'Assemblée et peut-être à l'ADEC. Un autre économiste entre en politique, Gilles Giovannangeli, il dirige une entreprise de formation/conseil. Auréolée de son élection à la mairie de l'Ile Rousse, Angèle Bastiani disposera également d'un siège comme ses prédécesseurs. Originalité, Jean Felix Acquaviva siègera dans deux assemblées, Nationale et Territoriale.

« Un soffiu novu », 17 élus

La liste Laurent Marcangeli présente comme petits nouveaux : la borgaise Charlotte Terrighi, l'ex-maire de Porto-Vecchio Georges Mela, l'avocat pénaliste Jean-Louis Seatelli, ainsi que Jean-Michel Savelli nouvel élu de droite et frère de Pierre Savelli le maire nationaliste de Bastia.

« Avanzemu pè a Corsica », 8 élus

Jean-Christophe Angelini amène avec lui Vanina Le Bomin, ex-conseillère générale de Haute-Corse et simeoniste, Joseph Mattei le maire de Monticellu, Antoine Poli le Président de la Communauté des Communes de Castagniccia Casinca ex-Orsucci et voix de l'intérieur.

« Core in fronte », 6 élus

Enfin, Paul-Felix Benedetti fait son retour à l'Assemblée avec Jean-Baptiste Arena, vigneron de Patrimonio et l’ex-simeoniste Serena Battestini. Paul Quastana, ex-Président du Groupe Corsica Nazione en 1998 fait enfin un retour marquant dans un hémicycle qu'il connait bien.