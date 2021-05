Territoriales 2021 : le renouveau selon Core in Fronte

C’est en ordre dispersé que partiront les nationalistes pour les prochaines elections territoriales. Comme en 2017, Core in Fronte fera cavalier seul. Le mouvement indépendantiste, très critique à l’égard de la majorité sortante , a donc présenté les 62 personnes qui accompagneront Paul-Félix Benedetti à l’occasion de ce rendez-vous électoral. Parmi ses colistiers on y trouve Véronique Pietri, enseignante et conseillère municipale d’Alata, Jean Baptiste Arena viticulteur et 1er adjoint au maire de Patrimoniu. On y retrouve également une ancienne militante de Femu a Corsica en la personne de Serena Battestini ou encore Paul Quastana, ancien militant Corsica Libera qui fait son grand retour en politique.

Une liste qui, pour Paul-Félix Benedetti, a vocation à incarner un véritable renouveau. “C’est une liste faite pour changer la société Corse, _un contre-modèle à l’organisation actuelle proposée par le pouvoir français d’une part et par la gestion et l’utilisation qui en est faite par la Collectivité de Corse et ses anciens dirigeants. Je fais le constat, amer, que six années sont passées et que rien n’a changé. La Corse a été gérée et administrée comme l’aurait fait n’importe quel clan traditionnel. Et si on continue comme ça, non seulement il n’y aura aucun bouleversement, mais la Corse va glisser vers les abîmes les plus profonds et elle ne s’en remettra jamais. Core in Fronte est aujourd’hui une force d’équilibre, le point de repère de beaucoup, qui se sentent oubliés. C’est aussi la force politique qui saura engagée les rapports de force nécessaire, quelques soient les circonstances._”