TERRITORIALES 2021 : Les premières estimations du 1er tour

Selon le sondage Ipsos Sopra/Steria réalisé sur 70 bureaux différents dans toute la Corse, et affiné au fil des minutes, le président de l'exécutif sortant Gilles Simeoni serait donc en tête au premier tour. Le chef de file de la liste "Fà Populu inseme" (Femu a Corsica) totaliserait 28,0% des suffrages exprimés.

Laurent Marcangeli et sa liste "Un Soffiu Novu" (centre droit) arriverait deuxième avec un total estimé de 24,9%.

Gilles Simeoni et son frère Marc assistent au dépouillement des urnes au bureau centralisateur de la ville de Bastia © Radio France - Jean Pruneta

Angelini, Benedetti et Talamoni se maintiendraient, Orsucci pourrait fusionner sa liste

Derrière ces deux scores, bien plus loin, Jean-Christophe Angelini ("Avanzemu", Partitu di a Nazioni Corsa) arriverait troisième avec 14,3% . Le quatrième score serait celui de Paul-Félix Benedetti (Cori in Fronti), estimé à 8,8%. Derrière ce dernier, on trouverait Jean-Guy Talamoni ("Fà Nazioni" , Corsica Libara) avec 7,3%, puis Jean-Charles Orsucci ("Corse, Terre de progrès", LREM) avec 5,2%.

Le Maire de Bunifaziu Jean-Charles Orsucci (à droite) assiste au dépouillement dans sa commune © Radio France - Thibault Quilichini

Collecte des résultats autour de Jean-Guy Talamoni, candidat tête de liste Corsica Libara et pdt sortant de l'assemblée de Corse. © Radio France - Caroline Saglione

François Filoni (4,0%, "Les Nôtres avant les autres", RN), Agnès Simonpietri (3,6%, "Ecologia Sulidaria", EELV, Génération.s, Nouvelle Donne, Génération Ecologie), Michel Stefani (3,2%, "Campà Megliu in Corsica", PCF) et Jean-Antoine Giacomi (0,7%, "Corsica Fiera", Forza Nova) ne se maintiendraient ni ne pourraient fusionner au second tour, selon les estimations.

La participation est à 55,9% pour ce scrutin, c'est à) dire plus qu'en 2017 (52,8)% mais moins qu'en 2015 (59,6%).

Les premières réactions

François Filoni, "Les Nôtres avant les autres" - Rassemblement National : "On est déçus. [...] Le débat a été un peu faussé, France 3 Via Stella aurait dû organiser trois débats et pas deux, on n'a pas pu s'expliquer. L'a consigne pour le second tour est de voter blanc. On demande aux gens d'aller voter, mais il est hors de question de soutenir, un an avant la présidentielle, des gens qui vont tous soutenir Emmanuel Macron".

Paul-Félix Benedetti, "Cori in Fronti" : "Un remerciement d'abord aux candidats et aux militants de toujours, ainsi qu'aux électeurs et électrices. Je pense que d'avoir gardé nos idées, notre ligne et de n'avoir eu au aucun tabou, [nous avons répondu à] une attente et il y a aujourd’hui une satisfaction de voir que nous serons représentés a l'Assemblée de Corse. Il faudra actionner tous bras de levier pour que la société change. J'espère qu'il y aura une majorité patriotique et qu'on se retrouvera dans un 3e tour décisionnel".

Jean-Guy Talamoni, "Fà Nazioni", Corsica Libara a choisi d'attendre des résultats précis pour s'exprimer.

Agnès Simonpietri, "Ecologia Sulidaria" : "Clairement c'est une déception, puisqu'on s'attendait à une écoute plus large. On a fait une campagne qui a été magnifique pour nous. De toute façon, et c'était l'idée dès le départ, nous allons continuer après les élections. Peut-être que le fait de sortir d'une crise fait que les électeurs n'ont pas envie d'entendre qu'il va y avoir une crise climatique. [...] L'essentiel c'est que ces idées soient portées et si d'autres courants ont repris ces idées, c'est bien aussi. Nous essaierons de faire avancer ces idées écologistes. Nous allons discuter tous ensemble d'éventuelles consignes de votes. Mais c'est déjà un beau résultat pour nous qui partons de si peu, un début de quelque chose".