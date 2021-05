Territoriales en Corse : Les candidats interpellés sur la "dérive mafieuse"

Ce dernier aurait, dit-il, voulu que ce domaine soit traité comme une priorité, par l'assemblée de Corse, jusqu'à présent. Aujourd'hui, il publie une liste de sept questions sur le sujet pour les candidats des élections de juin. Le collectif anti-mafia "Maffia NÒ, a vita IÈ" demande aussi des actions en justice et une vigilance des pouvoirs publics.

"Est--ce que les élus de la Corse sont prêts à réclamer une protection supplémentaire pour les collaborateurs de justice ? Est-ce que la Corse peut être un territoire d'expérimentation pour la redistribution des biens des mafieux aux associations ? Nos élus peuvent aussi se mobiliser pour cela", selon Marie-France Giovannangeli, membre du collectif, qui déplore qu'il ait fallu attendre la création de leur collectif et de celui de "Massimu Susini" pour que les élus abordent officiellement le sujet.

"Ils peuvent aussi le faire pour que les procédures d'attribution des marchés publics permettent une plus grande équité, et aller en justice lorsqu'ils constatent des dérives importants dans les agences et offices dont ils ont la charge [...]", développe la dirigeante d'entreprise dans la grande distribution.

Le projet de Giuncaghju particulièrement visé

Parmi les questions publiées sur le site internet du collectif, une concerne particulièrement le projet de centre d'enfouissement des déchets de Giuncaghju.

"Nous pensons qu'il peut y avoir une tentative de la part d'un certain nombre de groupes mafieux de vivre du trafic des déchets amiantifères. [...] En six mois, on a eu cinq attentats qui ont visé des entreprises ou des institutions directement liées au transport et au traitement des déchets. Nous pensons que nous avons sous les yeux une guerre des forces occultes qui veulent mettre la main sur le traitement des déchets", explique encore Marie-France Giovannangeli.

Les 7 questions aux candidats de "Maffia NÒ, a vita IÈ"

1- Êtes-vous prêts à reconnaître la situation mafieuse qui sévit dans l’île et à lutter sans faiblesse pour en réduire l’influence ?

2- Êtes-vous prêts à veiller à l’application de la loi nouvellement votée concernant la réutilisation sociale des biens confisqués ?

3- Êtes-vous prêts à encourager l’amélioration de la loi Perben qui vise à la protection des repentis en France ? Elle présente de l’avis même du président de la commission nationale de protection et de réinsertion, des lacunes incompréhensibles et doit progresser afin d‘être efficace et opérationnelle.

4- Êtes-vous prêts à veiller à ce que le périmètre du conglomérat qui contrôle aujourd’hui l’essentiel des leviers économiques de la Corse reste contraint, et que son activité, dès lors qu’il s’agit d’argent public, soit régulièrement auditée ?

5- Êtes-vous prêts à vous engager pour que les pouvoirs publics bloquent sans délai le projet de centre de stockage de déchets de Giuncaghju ? Son activité consacrée aux déchets amiantifères en bord du Tavignanu constitue à la fois un danger pour la santé publique et un exutoire pour les appétits mafieux qui gravitent dans le secteur du BTP.

6- Êtes-vous prêts, lorsque vous serez amenés à constater de graves irrégularités dans la gestion des offices et agences dont la CDC est directement responsable, ou des établissements publics auxquels elle accorde un large soutien financier, comme le PNRC ou les SDISS, à saisir la justice pénale ?

7- Êtes-vous prêts à doter la CDC des outils numériques facilitant la contribution et le contrôle citoyens, gages d’une démocratie moderne, qui pourrait être ainsi renforcée par l’implication de la jeunesse ?