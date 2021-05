Divisions au sein de la famille nationaliste: vers la fin de l'alliance Pè a Corsica ?

Les nationalistes de plus en plus divisés avant les territoriales, l'alliance Pè a Corsica est remise en question

Le feu qui couvait sous la glace depuis plusieurs mois semble avoir été largement ravivé ces derniers jours. Des étincelles venues notamment de la cunsulta du 25 avril dernier et de la prise de parole de Jean-Félix Acquaviva, le secrétaire général de Femu, qui invitait en début de semaine sa famille nationaliste à "_dépasser les logiques d'appareil_s".

Entre les lignes on comprend que Gilles Simeoni ne souhaite plus s'encombrer, au moins pour le premier tour, de ses anciens alliés du PNC et de Corsica Libera, et souhaiterait plutôt ouvrir sa liste à des personnalités venues d'ailleurs, notamment de la gauche insulaire.

Pour le PNC, Jean-Christophe Angelini aurait déjà bien avancé sa liste qu'il pourrait présenter dès la semaine prochaine, mais du côté de Corsica Libera la pilule a du mal à passer. Le parti de Jean-Guy Talamoni dénonce, "Une position inacceptable et contraire à l'éthique du nationalisme". Corsica Libera dont certains membres influents seraient d'ailleurs déjà en discussion pour rejoindre Gilles Simeoni.

Le président de l'exécutif ne s'est toujours pas positionné publiquement mais une chose est sûre, la photo de famille, unie, de décembre 2015 est déjà un lointain souvenir.

"Nous ne voulons plus vous servir de caution face à l'histoire"

Par ailleurs, ce dimanche, plusieurs militants historiques du mouvement nationaliste, comme Pierre Poggioli, Jo Peraldi ou Pierrot Susini, ont adressé une lettre ouverte aux leaders politiques nationalistes élus, et plus précisément à Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini.

Un courrier de six pages critiquant vivement le bilan de la mandature. "Nous ne serons pas, ou plus, vos soutiens inconditionnels, nous ne voulons pas, ou plus, vous servir de caution face à l'histoire », peut-on lire dans ce courrier, dont vous pouvez retrouver l’intégralité ci-dessous.