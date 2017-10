Territoriales : Maria Guidicelli jette l'éponge

L’ancienne conseillère territoriale et candidate pour La République En Marche dans la première circonscription de Corse-du-Sud lors des législatives ne sera sur aucune liste aux territoriales et parle de "saga" lors de l'investiture du candidat LREM.

Les discussions se poursuivent pour constituer des listes dans la perspective des élections territoriales.

Mercredi, François Tatti a confirmé qu'il y aura bien une liste issue du groupe dit « de Corte » qui n'a pu s'entendre avec le binôme macroniste Orsucci-Orlandi. Cette liste, dont on ne connait toujours pas le chef de file, se présente comme une alternative face aux nationalistes et dit porter « un projet politique et économique nouveau ».

Seule certitude, elle se fera sans Maria Guidicelli qui a décidé de jeter l'éponge pour ce scrutin.

Maria Guidicelli, "je n'ai aucune raison de m'associer à cette démarche"

Pourtant candidate de La République En Marche lors des dernières législatives, elle réaffirme aujourd'hui ses valeurs de gauche pour fustiger la politique menée par le président Macron qui, dit-elle, "manque cruellement d'approche sociale, accentue les inégalités et n'est pas bonne pour la Corse". Elle ne s'associera donc pas avec ceux qui défendent la politique menée par le président de la République.

Confusion et contexte cocasse

Elle reproche également au parti présidentiel d’avoir « brouillé les messages » lors de son choix pour l’investiture du candidat. « Une attitude qui a apporté de la confusion et a mené à un contexte cocasse voire désastreux »

Maria Guidicelli, "un contexte désastreux"

« Je resterai au service de la Corse et m’opposerai à tout processus qui pourrait la conduire vers l’indépendance », conclu Maria Guidicelli.

De son côté, Michel Barat, l'ancien recteur d’académie qui avait brigué cette investiture, a lui confirmé qu'il voulait bien participer à la liste de Jean-Charles Orsucci à la condition de figurer à la cinquième place.