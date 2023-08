Thibault Lanxade, nouveau préfet issu du monde économique a pris ses fonctions dans l'Indre

C'est un profil tout à fait atypique, Thibault Lanxade, 52 ans prend pour la première fois les rênes d'une préfecture mais est bien loin d'être un inconnu . Chef d'entreprise de premier plan, ex PDG du groupe Luminess (entreprise spécialisée dans les services numériques), ancien vice-président du Medef, entre autres, Thibault Lanxade affiche un C.V copieux dans le monde de l'entreprise. Il a cependant aussi collaboré à des organismes publics en étant, par exemple, président du conseil d’administration de la caisse nationale des URSSAF et s'est vu confier en 2019 une mission gouvernementale en tant qu'ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Il avait alors été désigné par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Une "double hélice" économique et administrative qui l'a incité à poser sa candidature pour embrasser la fonction de préfet. Une opportunité rendue possible depuis la réforme du corps préfectoral voulue par Emmanuel Macron.

"Franchir le Rubicon"

Ayant plus navigué dans le monde de l'entrepreneuriat qui véhicule son lot d'idées reçues sur l'Etat et son administration, Thibault Lanxade a voulu relever le défi de "franchir le Rubicon" pour se rendre compte de la réalité de cette fonction et y apporter sa touche. Beaucoup de travail l'attend à présent pour prendre la mesure du poste. L'intéressé en a conscience mais aborde l'avenir avec confiance. Il se sait attendu dans l'Indre sur un certain nombre de dossiers, comme le développement des énergies renouvelables, l'offre de Santé, le maintien des services publics.

Son rôle de préfet il le rêve en facilitateur, souhaite "peser, prendre des décisions" pour notamment permettre d'apporter son aide aux initiatives portées par les élus et contribuer à la réussite de leurs projets.

Priorité au régalien

Mais sa priorité en ce début de mandat sera le "régalien" et notamment la sécurité. Le nouveau préfet rencontrait ce mardi le commissaire Edouard Malis, Directeur départemental de la sécurité publique dans l'Indre et son homologue de la gendarmerie le colonel Laurent Texier, chef du groupement de gendarmerie de l'Indre. Il aura bien sûr à relever avec eux, le défi de la sécurisation des épreuves de tir des JO 2024 qui se dérouleront au Centre national de tir sportif de Châteauroux, mais attache aussi de l'importance à la sécurité du quotidien et la lutte contre la petite délinquance "qui empoisonne le quotidien des citoyens". Les problèmes de désertification médicale, de transports publics (notamment ferroviaire) et de services publics au sens large sont aussi sur le bureau du nouveau préfet de l'Indre