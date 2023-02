Thierry Charpentier élu maire de Saint-Jean-Le-Blanc

Il n'y avait pas beaucoup de suspense vu les résultats du 1er tour , mais c'est désormais officiel : Thierry Charpentier est le nouveau maire de Saint-Jean-le-Blanc. Crédité de plus de 55% des suffrages, l'ancien premier adjoint devance très largement Françoise Grivotet, qui récolte 28,37% des voix. La maire sortante avait décidé de maintenir sa candidature pour le second tour. Le troisième candidat, le divers droite Valentin Blelly, confirme son bon score de la semaine passée avec 16%. Le taux de participation est au même niveau que lors du tour précédent, aux alentours des 37%. Concernant la configuration du nouveau conseil municipal, 23 élus du nouveau maire y siègeront. La liste de François Grivotet obtient quatre sièges. Enfin, deux sièges pour la liste de Valentin Blelly.

Deux mois après l'implosion du conseil municipal (de nombreux adjoints avaient démissionné pour dénoncer "l'autoritarisme" de Françoise Grivotet), la vie politique à Saint-Jean-Le-Blanc sera-t-elle dorénavant plus calme ? Le nouveau maire veut y croire : "Je suis très fier de ce résultat. Ce nouveau conseil devra être au service de ses habitants et ne plus être pollué par les polémiques. Je suis confiant pour l'avenir, sinon je ne serais pas là ce soir" confie Thierry Charpentier. L'élu veut relancer le plus vite les projets laissés en stand-by, comme celui de la maison médicale de Saint-Jean-le-Blanc.

"L'alliance de la carpe et du lapin"

La maire sortante est beaucoup plus réservée concernant le climat politique dans les semaines et les mois à venir. "Voir l'alliance des trois groupes d'oppositions s'embrasser et se congratuler à l'annonce des résultats... Cette alliance, c'est celle de la carpe et du lapin, affirme François Grivotet. Comment vont-ils pouvoir travailler ensemble, alors qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues ces derniers mois ?" Désormais dans l'opposition, l'élue ne sait pas encore si elle siègera au conseil municipal.

Françoise Grivotet et Valentin Blelly, arrivés respectivement 2éème et 3ème © Radio France

Lui par contre sera de la partie, aux côté d'un autre membre de sa liste. Valentin Blelly (divers droite), arrivé troisième de cette élection, compte bien se montrer aux yeux de ses habitants : "On va s'assurer que la majorité respecte son programme. Nous avons, nous, tout à prouver. Donc nous devons démontrer que nous sommes aux services de nos administrés." Le premier conseil municipal aura lieu le dimanche 12 février.