Thierry Delaître, candidat aux municipales à Guéret : "nous n'avons pas dit notre dernier mot"

Thierry Delaître, le chef de file de la liste "Un nouveau souffle pour Guéret" est arrivé en 4e position au soir du premier tour des élections municipales. Malgré un important retard sur ces concurrents, il a fait le choix de se maintenir au second tour. "Parce que 13,5% des électeurs nous ont attribué leur confiance explique-t-il, et que ce n'est tout de même pas marginal. Ils nous ont demandé de représenter leurs idées, leurs visions et nous allons le faire à défaut d'avoir pouvoir été accueillis en complément dans d'autres listes".

Nous croyons à la pertinence de notre programme

La liste "Un nouveau souffle pour Guéret" a totalisé 445 voix. Il y en aurait fallu le double pour être dans le trio de tête au soir du 1er tour. Mais Thierry Delaître ne s'avoue pas vaincu. "On n'a pas renoncé à la victoire. On sait qu'il y aura des difficultés mais si on n'était pas capable d'affronter ces difficultés, nous ne nous serions pas présentés". Le candidat, outsider de ce second tour, croit en son programme. "Nous sommes les seuls à proposer une vision complète, cohérente et crédible pour redynamiser notre centre ville. On a été à l'initiative et suivi par tous les autres sur des thèmes comme le petit théâtre, les halles, les pistes cyclables. Certes, ce sera difficile de l'emporter mais on part dans cette campagne de second tour dans cet objectif là".

La crainte du vote utile

Que feront les électeurs de Thierry Delaître le 28 juin ? Font-ils le suivre ou se reporter sur une des trois autres liste ? Le candidat explique "n'avoir donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Ils feront leur choix en conscience". Et de remettre son programme en avant. "C'est à nous de les convaincre, à nous de mieux communiquer sans doute. Parce qu'on a certainement fait un certain nombre d'erreurs au 1 er tour. Nous avons parasite notre message sur un certain nombre de dérives d'actuels élus qui sont aussi des candidats. Aujourd'hui, on se concentre sur la défense de notre programme. Et je peux vous annoncer que dès la fin de la semaine, on va prendre de nouveaux engagements sur des domaines dans lesquels on ne nous attend pas, des engagements forts".

Le regret d'une fusion

Thierry Delaître ne cache pas qu'il aurait bien aimé fusionner sa liste. "Nous avons communiqué assez largement sur la proximité d'un certain nombre d'idées à la fois avec le programme de Marie-Francoise Fournier mais aussi avec le programme de Sylvie Bourdier. Mais les deux têtes de liste ont décliné son offre. "Nous allons continuer à défendre notre programme. Parce que même dans le cas où nous serions dans l'opposition, le nombre de sièges dont nous allons disposer, nous permettra d'être plus ou moins entendu, de peser plus ou moins dans les décisions qui seront prises".