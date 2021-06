Régionales en PACA : Thierry Mariani reste candidat

Le tribunal judiciaire d'Avignon a jugé mercredi "irrecevable" la requête d'élus LR qui contestaient la régularité de la candidature de Thierry Mariani (RN) pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cinq électeurs avignonnais membres des Républicains avaient saisi la justice pour obtenir sa radiation des listes électorales. Ils estimaient que Thierry Mariani ne possède pas un "domicile réel" dans la ville, comme il l'affirme, et donc d'un attachement suffisant avec la région dans laquelle il se présente, comme l'exige le code électoral.

Recours déposé hors délai et procédure de Pieds Nickelés

Le tribunal d'Avignon explique ainsi qu'il "appartenait aux requérants de démontrer la recevabilité de leur recours et en premier lieu le point de départ du délai de 7 jours. Ils se devaient de fournir au tribunal la date certaine de publication de la liste pour démontrer que leur recours avait bien été effectué dans les délais". Constatant cette absence, le tribunal a déclaré "leur pourvoi irrecevable". Il ne s'est par conséquent pas prononcé sur le fond du dossier. "Et on s'en fiche" s'exclame l'avocat de Thierry Mariani. Maitre Vos estime que "les requérants n'ont pas fait le travail, ce qui conduit à une procédure de Pieds Nickelés"

Maitre Vos, l'avocat de Thierry Mariani, avait présenté à l'audience une attestation de la mairie d'Avignon indiquant que la publication des listes avaient eu lieu le 31 mai alors que la requête avait été enregistrée le 8 juin, c'est à dire avec 24 heures de retard.

Thierry Mariani a ironisé sur Twitter sur "Renaud Muselier et son clan qui pourrissent sa campagne"

