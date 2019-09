Thierry Vinçon a bien connu Jacques Chirac

Saint-Amand-Montrond, France

Thierry Vinçon, le maire de Saint-Amand-Montrond a côtoyé Jacques Chirac, durant deux ans, à la fin de son deuxième mandat présidentiel. Thierry Vinçon était conseiller à l'Elysée pour les affaires de sécurité, l'un des 33 collaborateurs du cabinet présidentiel. Voici l'image qu'il garde de Jacques Chirac : " C'était un homme décontracté, très méticuleux. C'était un faux dilettante. Il connaissait très bien ses dossiers. Je me souviens que toutes les notes qu'on lui faisait, revenaient, travaillées, soulignées avec des remarques qu'il écrivait avec son fameux feutre rouge. C'était sa couleur quand on travaillait à l'Elysée avec lui."

C'est un monde qui s'effondre

Le maire de Saint-Amant-Montrond se souvient, "tous les mois, c'était un déjeuner avec lui et l'ensemble du cabinet. Toujours un petit mot gentil pour Saint-Amand, pour Serge (ndlr, Serge Vinçon, ancien maire de St-Amand-Montrond, et frère de Thierry) et ma maman., confie Thierry Vinçon, très ému. C'est un monde qui s'effondre. Il a donné et maintenu une grande dimension de la France et défendu une certaine idée du Gaullisme. C'est toujours difficile de voir un homme aussi dynamique et jovial qui part, même s'il était très malade."

Jacques Chirac est venu deux fois à St-Amand-Montrond comme premier ministre, et deux fois comme président : "Il a beaucoup aidé à la reconversion de notre ville après la grande crise que nous avons connue dans les années quatre-vingts. Il a facilité certaines subventions pour nous équiper. Je pense bien sûr à la pyramide et même à Balnéor."