Thomas Huriez candidat aux municipales à Romans ?

Romans-sur-Isère, France

Jeudi prochain, le 29 août le groupe Passionnément Romans organise donc une réunion publique. On sait déjà que les responsables locaux de la République en marche seront présents tout comme la déléguée départementale du mouvement Christine Hollender. De là à ce que Thomas Huriez prennent la tête d'une liste la République en marche il y a une marge.

Rassembler tous les partis républicains

Comme toujours en politique, il y a l'affichage. Pas question de monter une liste La République en Marche à Romans même si parmi les membres de Passionnément Romans il y a des marcheurs. Et Thomas Huriez explique que tous les partis républicains sont les bienvenus pour gérer Romans. Avec un slogan qui résume le programme : une ville écologiquement, économiquement et socialement durable. Quant à la tête de liste, Thomas Huriez élude la question en expliquant que ce qui importe c'est l'équipe et non le chef. Mais c'est une possibilité dit-il.

Le maire cow-boy qui a sa photo tous les jours dans le journal ça ne nous intéresse pas dit Thomas Huriez.

La critique de l'actuelle maire de Romans Marie-Hélène Thoraval (LR) est claire. Je n'aime pas la façon dont la ville est gérée dit Thomas Huriez. Ce n'est pas sa principale motivation mais ça compte aussi. De son côté Christine Hollender, déléguée départementale de la République en Marche dans la Drôme se dit intéressée par la démarche de cette liste d'où sa présence à la réunion du 29 août. Dans quelques semaines la commission nationale des investitures devrait faire cesser le suspens. Il est peu probable que la liste soit investie par les macronistes mais soutenue. Un label dont on ne sait pas encore s'il est une chance ou un handicap.