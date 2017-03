Thomas Laval : "On a du mal à avoir un débat de fond" (Conseiller régional FN du Grand Est)

Thomas Laval, conseiller régional FN du Grand Est était l'invité de la rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne ce lundi matin. A moins de 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle, zoom sur la vision du Front national dans cette campagne.

François Fillon, le candidat Les Républicains a annoncé qu'il maintenait sa candidature malgré les nombreuses défections dans son camp. Thomas Laval regrette la tournure que prend cette campagne, "le problème c’est qu’elle est polluée par les affaires. On a du mal à avoir un débat de fond, un débat sur les idées alors que nous (le FN) avons présenté 144 engagements pour redresser le pays" a estimé le conseiller régional FN du Grand Est.

Marine Le Pen a refusé de se rendre à la convocation de la police judiciaire le 22 février dernier dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au parlement européen. "Ce n’est pas du tout la même affaire. Pour Marine Le Pen il n’y a pas de soupçons d’enrichissement personnel, il n’y a pas de soupçons d’emplois fictifs, c’est une bête histoire de statut d’assistants parlementaires. Marine Le Pen respecte le droit, elle a dit qu’elle répondrait à la justice mais elle le fera après l’élection présidentielle parce qu’on le voit, il y a une accélération du calendrier judiciaire, il y a une instrumentalisation de ce calendrier judiciaire et on ne peut plus débattre dans la sérénité" répond Thomas Laval.

Au salon de l'agriculture, Marine Le Pen a répété qu'elle voulait mettre fin à la PAC, la politique agricole commune. Argument de Thomas Laval: "Chaque année, on donne 22 milliards d’euros à l’Union européenne et elle nous en rend 13 milliards donc chaque année, la France perd 9 milliards d’euros de par sa participation à l’Union européenne. Donc en sortant de la zone euro, en retrouvant notre souveraineté nous récupèrerons ces 22 milliards, y compris pour la PAC et donc nous pourrons continuer à sanctuariser les aides aux agriculteurs français donc les agriculteurs français auront ces 8 ou 9 milliards d’euros. Sauf que nous définirons nos propres critères, ils seront plus définis par les technocrates de Bruxelles, ils seront définis par les responsables politiques français pour favoriser nos agriculteurs" dit-il.

Ce lundi 6 mars, Marine Le Pen ne dispose que de 84 parrainages sur les 500 qu'elle doit obtenir pour valider sa candidature. "Il n’y a aucun souci, Marine Le Pen aura ses 500 parrainages pour l’échéance du 17 mars. Il suffit de voir sur le terrain. Il y a de plus en plus de petits maires locaux qui nous rejoignent" explique Thomas Laval.