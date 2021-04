Thonon-les-Bains : l'opposition lance une cagnotte pour soutenir les Fondus du Macadam

Le festival d'art de rue les Fondus du Macadam à Thonon-les-Bains doit réduire la voilure. Le maire souhaite dégager du budget pour assurer des animations toute l'année dans la ville de Haute-Savoie. L'opposition dénonce un désengagement vis-à-vis de la culture et lance une cangotte en ligne.

Le festival des Fondus du Macadam à Thonon-les-Bains devrait durer quatre jours au lieu de cinq lors de sa prochaine édition. Ce rendez-vous de l'art de rue est organisé par Thonon Evénements, association directement rattachée à la mairie, qui souhaite dégager de l'argent pour assurer des animations toute l'année dans la ville de Haute-Savoie. L'opposition vient de lancer une cagnotte pour soutenir le festival et dénonce une réduction des subventions.

Ce n'est pas le cas assure le maire divers droites Christophe Arminjon. "On a simplement demandé à ce qu'une partie de l'argent qui était alloué par le service animation de la ville soit réaffecté à d'autres animations et donc que le coût du festival soit ramené à de plus justes proportions" explique-t-il.

100.000 euros en moins pour le festival

La réorganisation du budget représente tout de même 100.000 euros de moins pour organiser le festival. Il durera donc quatre jours au lieu de cinq et les compagnies devront être "moins onéreuses" détaille le maire, afin que tous les spectacles soient gratuits.

Pour l'opposition emmenée par Franck Dalibard, la ville se tire une balle dans le pieds. "Je crois qu'il y a une méconnaissance absolue de l'attractivité d'une ville pour le maire actuel malheureusement qui préfère sacrifier le budget de la culture pour favoriser probablement les budgets de la sécurité" déplore-t-il. Cette cagnotte lancée avec la liste J'aime Thonon doit "montrer que les citoyens peuvent agir en financement la culture qu'ils aiment. Nous on décide de ne pas s'opposer en permanence : quand on s'oppose on propose."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Finalement pour Chirstophe Arminjon, "c'est une très bonne initiative que l'opposition agisse puisqu'habituellement, elle est plus à dénoncer des choix de la municipalité. C'est une initiative qui peut être soutenue et saluée."

Au bout du compte, tout le monde s'y retrouve. La cagnotte lancée par l'opposition et soutenue par la mairie est ouverte jusqu'à la fin du mois de mai.