Titre de séjour pour les métiers en tension : "régulation massive des clandestins", le député RN Yoann Gillet

Alors que les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et du Travail Olivier Dussopt ont fait part dans les colonnes du Monde de leur volonté de mettre en place des titres de séjour "métiers en tension", le porte-parole de l'exécutif Olivier assure à l'issue d'un conseil des ministres ce mercredi qu'il ne s'agit "pas un plan de régularisation de certains clandestins. L'idée, c'est de mettre en corrélation des gens qui recherchent un emploi et qui ont des compétences avec des emplois disponibles et à pourvoir", explique-t-il. La proposition sera débattue en début d'année prochaine avec le nouveau projet de loi immigration. Ce titre de séjour concernera les travailleurs sans-papiers déjà sur le territoire, uniquement dans les secteurs souffrant d'un manque de main d'œuvre. Dans le Gard, le député Yoann Gillet est vent debout.

Pour Yoann Gillet, c'est très clair, au contraire : il y voit tout simplement "une régulation massive des clandestins, donc des sans-papiers en France." C'est ce qu'il déclare, sur France Bleu Gard Lozère. Cette mesure "veut dire à celles et ceux qui sont en situation irrégulière : vous êtes chez nous illégalement, vous ne respectez pas la loi française, he bien on vous donne un cadeau, on vous donne un titre de séjour ! C'est lamentable. Cela veut dire, en gros : vous faites des choses illégales, vous êtes récompensés"

"Au-delà de ça, c'est une pompe aspirante de plus. On n'a pas besoin de ces pompes aspirantes, il faut les stopper bien au contraire. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de clandestins sur le sol français. Donc il faut arrêter avec ça" le député Yoann Gillet, sur France Bleu Gard Lozère

"Il y a évidemment des secteurs en souffrance, reconnaît le député Rassemblement National. Mais le fond du problème, ce sont les salaires. Et l'immigration ne fait que d'année en année peser à la baisse sur les salaires. Si on revalorise au contraire les salaires, on revalorisera ces métiers, et on trouvera preneurs pour ces métiers. Le fond du problème, c'est cela."