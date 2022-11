Titre de séjour pour métiers en tension : "pansement sur une plaie ouverte", Denis Allegrini président UMIH 30

"Etre méchants avec les méchants et gentils avec les gentils": le gouvernement a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration, dont il a vanté l'"équilibre" entre durcissement sur les expulsions et main tendue pour les travailleurs immigrés. Cette future loi sur l'asile et l'immigration, prévue au premier semestre 2023, doit en premier lieu introduire une série de mesures pour rendre les "obligations de quitter le territoire français" (OQTF) plus efficaces. Dans le cadre du projet de loi, qui doit être précédé d'un débat parlementaire, le gouvernement met aussi l'accent sur l'insertion professionnelle. "Et il y a des progrès à faire puisque au premier semestre, lorsque le taux de chômage était à 7,5%, celui des travailleurs immigrés était à 13%. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration et d'émancipation", a déclaré Olivier Dussopt. Ce dernier veut par exemple mettre fin - sous conditions - au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Le ministre du Travail a également plaidé pour la création d'un titre de séjour "métier en tension", pour recruter dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre. "Les organisations professionnelles nous disent qu'elles ont besoin qu'on facilite le recrutement d'étrangers. Nous leur proposons des solutions avec ce projet de loi", a-t-il ajouté.

"_Nous aujourd'hui on a 300 000 emplois à pourvoir dans notre secteu_r, souligne à Nîmes Denis Allegrini, le président l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Gard. Donc on a un gros frein sur le développement et la pérennité économique de nos entreprises, parce qu'on a n'a pas de main-d'œuvre. Alors, ces personnes régularisées, on les prendra, parce qu'on en a besoin". "Mais, ajoute-t-il, nous avons 7% encore de chômeurs, 7,4% précisément le taux de chômage en France. Et ce sont autant de personnes qui ne travaillent pas mais pourraient créer de la main-d'œuvre dans les branches en tension."