Tomblaine : le message du maire au Président de la République a été vu plus de deux millions de fois sur internet

Son messages adressé à Emmanuel Macron le soir du réveillon a fait le buzz sur le net avec plus de 2 millions de vue. Aujourd'hui, Hervé Féron, le maire de Tomblaine a fait de son message vidéo un livre. Intitulé "Ecoutez-nous!", Hervé Féron étrille le chef de l'Etat et fait quelques propositions.

Tomblaine, France

Plus d'une semaine après la diffusion de la vidéo sur internet, le sujet est encore au coeur des discussions des tomblainois. Des plus jeunes au plus âgées, tous l'ont vu ou en ont entendu parler comme le confirment Gérard et Madjid, devant le bar PMU du centre-ville « Moi c’est un ami de Nancy qui m’a prévenu, en me disant d’aller voir sur internet la vidéo du Féron et en effet elle est bien gratinée » explique le premier. Madjid, lui s’est surtout intéressé au fond du message « Qu’est-ce qu’il lui met et il a bien raison, je suis d’accord à cent pour cent avec lui ».

Dans son bureau à la mairie, Hervé Féron ne boude pas son plaisir. Il vient de recevoir les premiers paquets de livres, édités aux Editions du Net. C’est un petit format, avec en couverture, la photo d’Emmanuel Macron, une main à son oreille et qui fait mine d’écouter, puis en dessous, celle d’Hervé Féron, un micro à la main et ce titre « Ecoutez-nous ! ».

Le message vidéo devient un livre © Radio France - Mohand Chibani

C'est de la folie, Hervé Féron, maire de Tomblaine

Ancien parolier, homme de radio et de théâtre, Hervé Féron connait pourtant bien les rouages de la communication mais là, il avoue franchement qu'il ne s'y attendait pas « C’est de la folie ! Les mails, les SMS, les messages sur Facebook, dans la rue, tout le monde m’en parle. Je crois que j’ai visé juste avec un message simple mais surtout, ce qui me fait plaisir, c’est que ce buzz me permet de faire passer le message ».

Dans son message, aujourd’hui devenu un livre, Hervé Féron demande au président de la République de renoncer à « sa culture de banquier des riches. Il fait également quelques propositions comme le rétablissement de l’ISF, la diminution de la TVA sur les produits de première nécessité ou encore la lutte contre l’évasion fiscale.

Les droits d'auteurs seront reversés à un service public

Hervé Féron ne sait pas à combien d’exemplaires a été tiré son livre. Le prix est de huit euros. Il a d’ores et déjà prévenu son éditeur qu’il renonçait à ses droits d’auteurs. L’intégralité des sommes perçues sera reversé à un service public qui porte assistance et secours aux personnes les plus fragiles.