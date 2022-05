Top 14 : le talonneur international Peato Mauvaka prolonge au Stade Toulousain

Peato Mauvaka, 25 ans, 14 sélections avec l'équipe de France et talonneur de référence au Stade Toulousain avec Julien Marchand, prolonge son aventure aux Sept-Deniers. Le néo-calédonien reste Toulousain jusqu'en 2026.

Ca faisait longtemps que le Stade Toulousain n'avait pas annoncé la prolongation d'un de ces cadres. Peato Mauvaka rejoint la longue liste des Dupont, Cros, Baille et autre Ramos. L'international Peato Mauvaka signe jusqu'en 2026 avec le Stade Toulousain dont il avait intégré le centre de formation en 2014.

La meilleure paire de talonneurs du monde

Révélé au grand public il y a trois ans, le timide talonneur, qui se fait rare aux micros, a connu sa première apparition sous le maillot rouge et noir lors de la saison 2016-2017. Dans l'ombre de Julien Marchand et Leonardo Ghiraldini, il s'est vite imposé comme une référence à son poste et est devenu l'égal du Commingeois.

Peato Mauvaka succède à une longue liste d'internationaux qui ont récemment prolongé avec le Stade Toulousain : Thomas Ramos (2027), François Cros (2027), Antoine Dupont (2027) et Julien Marchand (2028), Cyril Baille (2027), ou encore Sofiane Guitoune (2024). Le coach Ugo Mola a aussi modifié son contrat, jusqu'en 2027.