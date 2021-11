Top départ de la campagne présidentielle en Corrèze pour le Rassemblement national

Les ambassadeurs du parti de Marine Le Pen sillonnent le pays ces derniers jours. Ils sont 50 à traverser le territoire pour présenter le programme de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. "Cela permet de vraiment se lancer dans l'élection, de rassembler nos militants et de détailler les premiers points du programme", souligne Valéry Elophe, le délégué départemental du Rassemblement national.

Ce samedi soir, les militants et sympathisants ont donc rencontré Aleksandar Nikolic, le président du groupe RN au conseil régional du Centre-Val-de-Loire mais aussi délégué national à la jeunesse du RN, et Thibaut de la Tocnaye, conseiller régional dans la même région mais aussi l'un des conseillers économique de Marine Le Pen. "Nous recevons deux figures du parti", se félicite Valéry Elophe. "Notre base militante est très présente sur le terrain comme on a pu le voir durant les élections régionales : nous sommes prêts pour 2022."

L'ombre du presque candidat Eric Zemmour n'effraie pas le délégué départemental de la Corrèze : "Zemmour on n'en entend pas parler ici. C'est un sujet des médias mainstream, des salons parisiens, mais ici en Corrèze, il ne parle à personne. Nous avec Marine Le Pen, nous avons construit un programme complet sur tous les thèmes que nous défendons depuis des années."

La réindustrialisation des territoire ruraux

En Corrèze, les élus encartés RN ne sont pas aussi nombreux que dans d'autres territoires en France. Si le parti a terminé à la première place lors de l'élection européenne en 2019, il a marqué le pas lors des dernières scrutins avec parfois, comme durant les régionales, une forte abstention de ses électeurs. "Il faut que les Corréziens entendent que nous leur proposons de nombreuses solutions face à la crise économique et pour leur pouvoir d'achat", explique Thibaut de la Tocnaye.

L'une des mesures phares de la candidate Marine Le Pen c'est la réindustrialisation. Elle a de nouveau défendu son programme ce vendredi au salon du "Made in France" à Paris.

Pour Thibaut de la Tocnaye, cette volonté politique peut bénéficier à un département comme la Corrèze : "La relance française va se faire dans la ruralité et la semi-ruralité. Nous nous réclamons la réindustrialisation, mais pas seulement depuis la crise sanitaire lorsque que l'on a découvert qu'on n'était plus capable de fabriquer du Doliprane en France. On réclame la réindustrialisation parce qu'on sait que c'est tout un tissu de PME et de PMI qui a disparu. Nous pouvons ramener ces industries, souvent des sous-traitants, et c'est tout à fait cohérent avec la Corrèze. Je pense que notre discours pourra rallier enfin une majorité de Corréziens au Rassemblement national de Marine Le Pen."

Valéry Elophe candidat dans la deuxième circonscription

Valérie Elophe, le délégué départemental a aussi profité de ce lancement de campagne présidentielle pour se déclarer candidat pour devenir député. "Je me porte candidat dans la deuxième circonscription de la Corrèze", déclare Valéry Elophe. "Il nous faudra des élus à l'assemblée nationale pour défendre et voter le programme de, on l'espère, notre prochaine Présidente : Marine Le Pen." Concernant l'autre circonscription de la Corrèze, la première, des discussions sont toujours en cours pour choisir la candidate ou le candidate en 2022.