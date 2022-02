Top départ pour la campagne présidentielle des Verts dans l'Yonne

Ils étaient restés discrets jusqu'à maintenant. Mais ça y est, les Verts ont lancé leur campagne dans le département de l'Yonne. Certains militants écologistes étaient ce vendredi au marché de l'Arquebuse, à Auxerre, pour distribuer des tracts.

Mobiliser les consciences et inciter au vote écolo

Plusieurs passants s'arrêtent à peine, d'autres prennent le temps de discuter avec ces militants. "On souhaite planter une petite graine dans l'esprit des gens", voilà l'objectif de Laurane, 24 ans. La jeune fille est étudiante à Strasbourg mais est revenue à Auxerre, chez ses parents, pour militer. Elle porte un masque sur lequel il est écrit "Jadot 2022", et distribue des affichettes. "_On espère qu'à force de nous voir, les gens vont lire ce qui est écrit dessus, et puis à force de lire, ils auront envie de voter pour Yannick Jadot. On verra bien en avri_l", sourit la jeune militante.

Cafés-débats, conférences, rencontres ...

A quasiment deux mois du premier tour de la présidentielle, les Verts comptent multiplier les rencontres avec les habitants. "On a fait un petit calendrier pour faire les différents marchés des différents villages du département", détaille Florence Loury, coordinatrice du parti dans l'Yonne, et conseillère municipale à Auxerre. "Mais ce n'est que le début !", ajoute-t-elle. Les militants souhaitent aussi ouvrir un local pour organiser des permanences et des cafés-débats.

Ils organisent également une conférence sur les énergies renouvelables, le vendredi 4 mars dans la maison Paul Bert, à Auxerre.