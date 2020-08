"On touche le fond !" Charles Compagnon critique les Verts qui s'opposent au Tour de France à Rennes

Il est en colère Charles Compagnon. Alors que la Bretagne pourrait hériter du Grand départ du Tour de France en 2020, les élus Verts de Rennes, membre de la majorité, ont fait savoir qu'ils s'opposaient à sa venue à Rennes. Une décision incompréhensible pour l'ancien président de l'association des commerçants du centre-ville et désormais membre de l’opposition au conseil municipal.

C'est de la bêtise politique !

"On a entendu de grandes déclarations d'intention sur la relance économique, sur les plans d'aide aux commerçants et quand on connaît les retombées économiques du Tour de France comment peut-on vouloir s'en priver ?! " s'agace l'élu. "C'est formidable pour l'image d'une ville, pour les cafés, les hôtels, les restaurants. On peut sauver des établissements, sauver des emplois."

"C'est quand même drôle de voir des gens qui fustigent l'élitisme tuer une fête aussi populaire que le Tour de France. Si tout ce que j'ai lu n'était pas vrai on pourrait en rire mais là c'est de la bêtise politique ! De l’extrémisme," ajoute le restaurateur. Les élus écologistes avancent notamment que le Tour véhicule une mauvaise image de la femme (podium, caravane) et qu'il pollue. "Evidemment qu'il y a des voitures mais là on touche le fond de l'idéologie."

Nathalie Appéré doit entendre les commerçants !

"J'avais prévenu les commerçants de ce qui allait se passer. On y est ! J'ai eu beaucoup de retours très négatifs alors j'espère que le monde économique va se mobiliser pour influencer Nathalie Appéré. Il faut qu'elle entende les commerçants, qu'elle entende les Rennais et cette colère. Si la décision n'est pas déjà prise, j'espère qu'elle nous écoutera."

Le Grand Départ du Tour de France doit être annoncé ce lundi 10 août. On connaîtra alors la ville qui accueillera les coureurs le 26 juin 2021 pour la première épreuve de la Grande Boucle.