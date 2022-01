Présidentielle 2022 : toujours de l'espoir en Côte-d'Or pour la Primaire Populaire à gauche

Les sympathisants de gauche se rassemblent en Côte-d'Or à trois mois de la prochaine présidentielle. Une réunion publique est prévue ce samedi matin 10h à Quetigny dans l'idée de désigner un candidat commun dans la course à l'Elysée. Après le volte-face d'Anne Hidalgo qui a présenté son programme ce jeudi, les partisans de la consultation populaire se mobilisent à l'image de Pierre Abecassis, l'un des responsables côte-d'oriens du collectif pour une Primaire Populaire.

France Bleu Bourgogne : après le refus de Yannick Jadot, celui de Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel, c'est maintenant Anne Hidalgo qui refuse de se soumettre au vote des sympathisants de gauche fin janvier. Elle a déjà du plomb dans l'aile cette primaire populaire ?

Pierre Abecassis : Je ne pense pas. Nous sommes à 100 jours de la présidentielle, nous sommes encore loin, beaucoup de choses peuvent se passer ! Nous continuons à garder l'espoir qu'un candidat commun émerge à gauche. Rappelez-vous lors de la dernière présidentielle, Yannick Jadot s'est retiré quelques jours seulement avant l'échéance. Rien n'est perdu !

Pourtant ce n'est pas gagné, Anne Hidalgo refuse par exemple de se soumettre au vote de la Primaire populaire qui aura lieu fin janvier. Vous êtes lassés de toutes ces passes d'armes entre les candidats de gauche ?

Non, continuons de nous battre ! Il n'y a que les combats que l'on ne mène pas que l'on est sûr de perdre. Et nous en Côte-d'Or, nous faisons une première réunion samedi avec les signataires. Il faut continuer d'adhérer à la primaire populaire ! Il n'y a que les combats que l'on ne mène pas que l'on est sûr de perdre. Et nous en Côte-d'Or, nous faisons une première réunion samedi avec les signataires.

300 000 personnes ont déjà actées leur participation pour le vote en ligne de cette Primaire populaire. Combien en Côte d'Or ?

Plusieurs centaines ! On en est à 250 signataires sur l'agglomération dijonnaise. On tourne à 400 signataires en Côte d'Or. Ce sont surtout des citoyens qui en ont assez des divisions !

C'est quand même un chiffre assez faible. Comment vous comptez convaincre des nouveaux citoyens ?

En menant des actions ! Le but de la réunion de samedi, c'est aussi de voir ensemble quelles actions nous pourrions mener pour exercer une pression citoyenne populaire sur les candidats qui ne sont pas encore inscrits à la primaire populaire. Nous gardons l'espoir de les convaincre. Il ne s'agit pas de contraindre mais de convaincre politiquement. Le but de la réunion à Quetigny, c'est de voir ensemble quelles actions nous pourrions mener pour exercer une pression sur les candidats qui ne sont pas encore inscrits à la primaire populaire.

Tout simplement par le mouvement citoyen, le mouvement d'opinion et la réflexion politique. Il faut quand même regarder un peu dans les sondages d'opinion, il y a un réservoir : 70% des Français pensent qu'il faut un candidat unique pour porter les valeurs de la gauche pour cette élection présidentielle. Nous voulons parler d'un bloc de valeurs, de justice sociale, de justice climatique et de justice démocratique. C'est la seule arme que nous avons du côté des citoyens, mais c'est une arme importante.