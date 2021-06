La commune de 179 habitants dans l'Indre n'a pas de maire depuis plus d'un an. Une délégation spéciale a été mise en place pour gérer les affaires courantes, mais le préfet lance un appel aux habitants pour trouver un candidat qui pourrait prendre les rênes de la commune.

Pas de candidat pour être maire au Tranger depuis un an et demi : le préfet de l'Indre lance un appel

Habitants du Tranger, mobilisez-vous ! C'est le message que veut faire passer le préfet de l'Indre. Stéphane Bredin a envoyé un courrier aux habitants de cette commune de l'Indre, ce mercredi 30 juin. Il les appelle à un sursaut démocratique. Le village de 179 habitants, près de Châtillon-sur-Indre, n'a plus de maire depuis près d'un an et demi.

Lors des élections municipales organisées en mars et juin 2020, aucun candidat ne s'était présenté. Un nouveau scrutin avait donc été organisé en octobre, puis en mars 2021 et toujours aucun volontaire. Alors depuis le 2 juillet 2020, une délégation spéciale a été désignée pour gérer les affaires courantes de la commune, menée par l'amiral Hubert Jouot. Mais cette solution est difficilement tenable sur le long terme.

Un nouveau scrutin les 4 et 11 juillet, mais toujours pas de candidat...

"La situation de votre commune devient difficile", déclare le préfet aux habitants, dans son courrier. Il explique notamment que la délégation spéciale ne peut décider aucun investissement pour la commune, ni souscrire un emprunt. Elle ne peut pas non plus la représenter correctement dans les différentes structures intercommunales.

Au Tranger, la mairie est sans maire depuis un an © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une nouvelle élection municipale va être organisée les 4 et 11 juillet, mais il n'y a toujours pas de candidat. Le premier tour n'aura donc pas lieu, mais le vote du 11 juillet est maintenu. "Dans l'intérêt de votre commune et de la vie démocratique, je vous engage à vous porter candidat et à susciter autour de vous des candidatures pour reprendre en main la destinée du Tranger", écrit le préfet.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre candidature en préfecture le lundi 5 ou le mardi 6 juillet. "Tous les candidats ayant obtenu des voix seront élus, dans la limite des 11 membres du conseil municipal", précise Stéphane Bredin.