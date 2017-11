Toulon : le maire Hubert Falco demande des renforts de police pour faire face à "l'explosion de la violence"

Le maire de Toulon, Hubert Falco, a écrit au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur fin octobre pour demander des effectifs de police supplémentaires face à "l'explosion de la violence et des trafics" dans sa ville.

Hubert Falco, le maire de Toulon, s'est plaint d'une "explosion de la violence et des trafics" dans certains quartiers de sa commune dans des courriers adressés au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur fin octobre. "Les tirs nocturnes et maintenant diurnes ainsi que les blessés par balles sont devenus monnaie courante" explique t-il dans ces lettres.

Le maire déplore "l'érosion du nombre de fonctionnaires de police nationale"

Hubert Falco souligne "l'érosion du nombre de fonctionnaires de police nationale" et demande "un renforcement de nos effectifs de police nationale, tant en matière d'effectifs que d'équipements" à Toulon, "premier port de Défense de Méditerrannée".

17 blessés par armes à feu depuis le début de l'année

Dans la circonscription de police de Toulon, on compte 17 blessés suite à l'utilisation d'armes à feu depuis le début de l'année, selon la préfecture du Var.