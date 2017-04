Toulouse : 6000 personnes au meeting de Benoit Hamon

Benoit Hamon a rassemblé près de 6000 personnes mardi soir au Zénith de Toulouse selon les organisateurs. A cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat socialiste mal classé dans les sondages a tenté de redonner de l'espoir à ses supporters.

Benoit Hamon a rassemblé 6000 personnes mardi soir au Zénith de Toulouse, selon les organisateurs. Dans la salle, il y avait des étudiants, des retraités, des gens de tous âges venus de Toulouse, mais aussi de Montauban, Montpellier, Nîmes, Albi ou encore des Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs cars ont été affrétés. Le candidat du PS, du PRG et d'EELV à l'élection présidentielle a voulu montrer qu'il tenait bon malgré sa mauvaise posture dans les sondages, autour des 8%, loin derrière le quatuor de tête formé par Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Le candidat socialiste est resté plus d'une heure sur scène. © Radio France - Vanessa Marguet

Plusieurs personnalités ont pris la parole avant son discours : l'ancien maire de Toulouse Pierre Cohen, la présidente de région Carole Delga, le président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne Georges Méric, mais aussi les figures écologistes Cécile Duflot et Yannick Jadot ou encore l'économiste Julia Cagé, la théoricienne du revenu universel d'existence. Ils ont appelé à "voter utile en votant Hamon" ou à "rester unis", avant de laisser le candidat dérouler pendant près d'une heure un discours avec un petit goût de dernier combat.

Toulouse est l'endroit où tout candidat socialiste vient à la fin de sa campagne chercher l'ultime énergie.

Benoit Hamon a commencé en rappelant que Toulouse était une ville symbolique pour les socialistes, référence à François Mitterrand et à François Hollande venus pour leurs derniers meetings dans la Ville Rose avant d'être élus en 1981 et 2012. Il a fait beaucoup de références à Jean Jaurès dans son discours avant de passer à l'offensive. C'est contre Emmanuel Macron qu'il a lancé la plus grosse flèche :

Ce n'est pas une campagne électorale que mène Emmanuel Macron, c'est une OPA sur l'Elysée.

Le slogan "Faire battre le coeur de la France" © Radio France - Vanessa Marguet

La foule a apprécié. Elle a applaudi aussi les pics plus modérées contre Jean-Luc Mélenchon, à propos de ses positions sur l'Europe et de "ses grands discours, en campagne sur une péniche". Cela a suffi à Marie, une étudiante qui hésitait entre les deux hommes, et qui va choisir Hamon car "il lui fait moins peur, il est moins excessif". Son amie Romane, en revanche, reste sur le candidat de la France Insoumise, même si elle avoue que le revenu universel d'existence l’intéresse.

C'était l'autre moment très applaudi du discours de Benoit Hamon, avec l'exemple d'"une aide soignante à mi-temps qui gagne 600 euros et qui en toucherait 400 de plus avec le revenu universel". Le candidat socialiste a largement parlé aussi d'écologie et de sa campagne de terrain. Mais il y avait déjà des accents d'après élection dans ce discours et plus tard dans les couloirs. Les élus de terrain commençaient à se poser des questions sur les arrangements aux législatives. Et à la sortie, Andrée une retraitée toulousaine résumait la soirée ainsi : "un meeting comme ça, ça fait chaud au cœur, mais je ne pense pas que ça suffira".