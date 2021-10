Toulouse annule son marathon, "une décision incompréhensible" pour l'opposition

Les marathoniens toulousains vont pouvoir ranger leurs chaussures pour quelques années. La métropole de Toulouse a décidé d'annuler le marathon cette année mais aussi en 2022 et en 2023.

"En 2019, le marathon était déficitaire de 400 000 euros, donc nous nous sommes posés la question de savoir si l'on pouvait absorber ce déficit", explique Philippe Plantade, vice-président de la métropole chargé des sports. L'élu évoque aussi les difficultés d'organisation autour de l'événement, entre le Covid et les mesures de sécurité imposées par la préfecture. "Nous n'avons pas voulu répéter encore ces contraintes d'organisation" conclut Philippe Plantade.

La métropole garde un mauvais souvenir de la dernière édition du marathon. La Fédération française d'athlétisme, qui devait organiser l'événement, avait baissé les bras au dernier moment laissant à Toulouse Métropole le soin d'organiser la course.

Une décision qui nuit à l'attractivité de la ville ?

"C'est une décision incompréhensible" réagit de son côté Isabelle Hardy, co-présidente du groupe d'opposition Métropole écologique et citoyenne. "On cherche par tous les moyens à faire des évènements qui fassent vivre Toulouse, qui apportent de l'attractivité, du dynamisme. Et là, on annule un événement convivial, qui anime Toulouse donc c'est incompréhensible."

L'élue réclame une analyse de réduction des coûts pour diminuer le déficit de l'événement. Le groupe d'opposition veut de nouveau aborder le sujet lors du prochain conseil métropolitain et propose de tenir une version allégée du marathon.

De son côté, la métropole précise que le budget du marathon servira à la promotion d'autres événements sportifs, plus familiaux et ludique comme un tournoi de tennis.