Toulouse : ce que dira le général Patrick Collet à Emmanuel Macron Jeudi lors des vœux aux armées

Toulouse, France

Il accueille ce Jeudi 17 Janvier Emmanuel Macron, le président de la République vient à Toulouse sur la base de Francazal pour y présenter ses vœux aux Armées, devant 1600 militaires et civils des trois armées et de la gendarmerie. Accompagné de Florence Parly la ministre des Armées et de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, il rencontrera en particulier les soldats de la 11eme brigade parachutiste de l’armée de terre déployés en opération extérieure en Afrique et en Irak au cours de l’année écoulée.

Rencontre avec les soldats

Le général Patrick Collet qui a 10 000 soldats sous ses ordres est très fier d'accueillir le chef des armées. Voici ce qu'il dira à Emmanuel Macron

Je vais lui présenter ce qu’est la 11eme brigade parachutiste, la grande unité de 10 000 hommes dont on m’a confié le commandement il y a un an et demi. Je vais lui donner l’occasion de rencontrer mes soldats, de pouvoir parler avec eux. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. De pouvoir échanger avec eux pour pouvoir bien mesurer ce qu’est leur vie aujourd’hui, la satisfaction qu’ils en tirent. Les difficultés aussi qui sont les leurs, on ne les cachera pas. Et puis lui faire la démonstration de la très grande efficacité de l’outil collectif que l’on représente. La brigade parachutiste, c’est aujourd’hui une brigade d’intervention d’urgence, j’ai en permanence plusieurs unités qui sont en alerte, prêtes à partir en opération à l’étranger, par les airs, par largages aéroportés. C’est une vraie grande spécificité française que je serai très fier de montrer au président de la République, parce que c’est son outil, un outil de combat mais aussi de gestion de crise.

France Bleu Occitanie : les Armées sont très sollicitées autant au plan extérieur qu’intérieur ?

Nous sommes effectivement très sollicités. La grande nouveauté, c’est que nous le sommes aujourd’hui pratiquement autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pour prendre l’exemple de la brigade que je commande, mes hommes ont passé pour une grande partie d’entre eux un peu plus de 4 mois, 5 mois, 6 mois parfois cet été en Afrique, au Mali , au Tchad, au Niger et aussi en Irak au Levant. Ils sont rentrés d’opération, ils se sont reposé un peu, ont pris des permissions, mais une bonne partie d’entre eux sont déjà revenus sur le terrain, cette fois sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle. Ce qui est vraiment nouveau aujourd’hui dans les armées, c’est cette alternance quasi systématique entre opérations extérieures, opérations intérieures, qui rythme vraiment la vie de nos soldats. Trouver le temps d’avoir une vie de famille, de s’entrainer , est c’est vrai un peu plus compliqué aujourd’hui, mais le nouvel équilibre est entrain de s’établir.

L’Armée avait été très déstabilisée par le limogeage de son chef, le général De Villier. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Affaire entendue, c’est du passé. C’est loin dernière nous, et je peux vous dire que la vie d’un soldat aujourd’hui est tellement dense, tellement active, passe tellement vite, que ce genre de sujet ne fait pas trop longtemps l’actualité dans nos rangs.