Toulouse : comment éviter d’être bloqué ce Mercredi lors de la venue d’Emmanuel Macron et Angela Merkel

Toulouse, France

C'est le casse-tête des toulousains. Ce Mercredi 16 octobre, Emmanuel Macron et Angela Merkel et pas moins d'une vingtaine de ministres se retrouvent à Toulouse pour le Conseil des ministres franco-allemand. Les deux chefs d’Etat vont visiter la chaîne d'assemblage de l'Airbus A350 à la mi-journée, avant de se retrouver dans l'après-midi à la Préfecture pour un entretien bilatéral, puis un dîner de travail avec des chefs d'entreprise européens. Difficile, voire impossible de circuler en centre-ville, et de stationner dans le secteur de la Préfecture.

Deux périmètres, orange et rouge

A priori, pas de soucis sur le périphérique. Angela Merkel et Emmanuel Macron arriveront à la mi-journée sur l'aéroport de Toulouse Blagnac, pour une visite des chaines d'assemblage de l'A350 sur la zone aéroportuaire , avant une rencontre avec des salariés d'Airbus et un déjeuner avec des apprentis du campus des métiers de l'aéronautique.

Les deux chefs d'Etat se rendront ensuite en milieu d'après-midi à la Préfecture. Le quartier de la Préfecture sera bouclé dès le matin, avec des restrictions de circulation et de stationnement sur le centre-ville. Deux périmètres ont été mis en place.

Les deux périmètres , zone rouge et zone orange , de restriction de circulation et de stationnement - @Mairie de Toulouse

Dans le premier secteur en orange, la circulation est interdite aux voitures de 9h à 23 heures, entre les Allées Jules Guesde, la place Saint-Georges, la place Dupuy, et la rue du Languedoc. L'accès aux piétons sera filtré avec fouille et palpation.

Dans le secteur rouge, plus restreint autour de la Préfecture, le stationnement est totalement interdit dès mardi soir 22 heures .Attention, après 22 heures, les voitures qui seront encore stationnées dans le secteur seront enlevées.

Dans le quartier de la Préfecture, les cafés doivent remballer leurs terrasses. La cathédrale Saint Etienne sera fermée toute la journée de Mercredi. Si vous aviez l'intention de refaire votre passeport ou une carte grise, c’est le mauvais jour, la préfecture sera fermée toute la journée.

Les transports en commun perturbés

Le conseil des ministres franco-allemand aura des conséquences sur les lignes de bus et de tram.

A partir de 8h30 et jusqu’à 23h : les lignes de tram T1 et T2 circuleront uniquement entre les stations Arènes et Aéroconstellation (T1), et Arènes et Aéroport (T2).

Les lignes de bus L1, L7, L8, L9, 14, 29, 31 et 44 seront déviées. La Navette Centre-Ville est suspendue.

Privilégiez le métro. Les lignes de métro A et B fontionnent normalement.Seule la station de métro François Verdier (ligne B) sera fermée et non desservie de 9h à 23h.

Manifestations interdites

La préfecture a interdit les manifestations dans le centre-ville de Toulouse et aux abords des installations d’Airbus. Cette mesure n'affecte pas le rassemblement syndical prévu en fin de matinée devant l’Hôtel Dieu à la limite de la zone rouge. La CGT, la FSU et l'Union des étudiant.e.s de Haute- Garonne entendent "crier haut et fort et en masse à Macron et Merkel" leur demande de "la fin de l'austérité et de la violence sociale" en Europe.