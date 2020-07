Toulouse : Jean-Luc Moudenc installe son nouveau conseil municipal

Après sa réélection à la mairie de Toulouse dimanche, Jean-Luc Moudenc a été réinvesti par les 69 nouveaux élus du conseil municipal ce vendredi 3 juillet. Le conseil d'installation s'est déroulé dans la grande salle des illustres , non pas dans la salle du conseil municipale comme d'habitude, pour assurer le respect de la distanciation. Parmi les 69 élus, 53 sont issus de la majorité, et 16 font partie de l'opposition menée par Antoine Maurice pour Archipel Citoyen. Pour ce conseil, il y a 36 conseillers qui n'ont jamais siégé. Un important renouvellement donc, avec 28 nouvelles têtes pour la majorité et 8 pour l'opposition.

Echanges tendus entre Moudenc et Maurice

Jean-Luc Moudenc a entamé son discours d'investiture par un hommage à Jean Maubec, ancien élu sous Dominique Baudis décédé fin juin. Le maire a remercié ses électeurs, salué son adversaire Antoine Maurice, "pour le combat qu'il a mené avec conviction", et précisé qu'il serait "un maire de rassemblement, à l'écoute de tous les toulousains". Le leader d'Archipel Citoyen a ensuite paris la parole et haussé le ton : "Au cours de campagne, vous avez joué sur les peurs, il y a eu des attaques diffamatoires, homophobes... Cette tâche est indélébile". Avec un mot sur la situation de crise que traverse Airbus : "Monsieur Moudenc, il faudra plus qu'un courrier à Guillaume Faury pour montrer votre position. Le maire de la capitale aéronautique doit s'engager". Le maire rétorquera : " C'est une attitude de mauvais perdant".

Antoine Maurice mènera l'opposition du conseil municipal de Toulouse. © Radio France - Flora Midy

26 adjoints

Le maire s'entoure de 26 adjoints. Parmi les nouveautés dans l'équipe, Jean-Luc Moudenc comptera sur un nouveau premier adjoint : Daniel Rougé qui succède à Jean-Michel Lattes, jusqu’ici 3ème adjoint en charge de la solidarité. "Jean-Michel Lattes a souhaité être déchargé de cette fonction pour se consacrer à la troisième ligne de métro", a expliqué le maire de Toulouse. Sur le dossier environnement, Jean-Luc Moudenc a fait savoir qu'il serait en charge : "J'assurerai moi-même la coordination et le développement de cette politique".

A noter également l'arrivée de la benjamine de la liste de Jean-Luc Moudenc : Nina Otchoa, 21 ans, étudiante en droit, qui devrait être en charge de la vie étudiante.

Les différentes délégations des élus seront bientôt officialisées. En attendant, voici la liste des 26 adjoints au maire :

1er : Daniel Rougé

2e : Laurence Arribagé

3e : Jean-Michel Lattes

4e : Agnès Plagneux-Bertrand

5e : Sacha Briand

6e : Nicole Yardeni

7e : Francis Grass

8e : Patricia Bez

9e : Olivier Arsac

10e : Annette Laigneau

11e : Jean-Jacques Bolzan

12e : Marion Lalane-de-Laubadère

13e : Emilion Esnault

14e : Laurence Katzenmayer

15e : Pierre Trautmann

16e : Valérie Jacquet-Violleau

17e : Pierre Espuglas

18e : Souhayla Marty

19e : Djilali Lahiani

20e : Cécile Dufraisse

21e : Jean-Baptiste De Scorraille

22e : Isabelle Ferrer

23e : Maxime Boyer

24e : Christine Escoulan

25e : Jean-Claude Dardelet

26e : Ghislaine Delmond