Toulouse : l'élue France Insoumise Myriam Martin lance une nouvelle pétition contre Christophe Castaner

Après les incidents de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la conseillère régionale France Insoumise d'Occitanie lance une pétition et réclame la démission du ministre de l'Intérieur.

Toulouse, France

"La manifestation du 1er mai à Paris s'est déroulée dans un climat de violence". C'est ainsi que commence le texte de la pétition mis en ligne ce vendredi par la conseillère régionale d'Occitanie, la Toulousaine Myriam Martin sur le site change.org.

Dans ce texte qui avait déjà été signé par plus de 1600 personnes vendredi vers 20h, elle dénonce l'action de la police lors des manifestations du 1er mai en particulier à Paris, et elle pointe du doigt le comportement du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a d'abord qualifié l'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière d'"attaque", avant de rétro-pédaler.

Sur la Salpêtrière, il a raconté des histoires. Soit Mr Castaner est irresponsable, soit c'est un menteur. Dans les deux cas, il est incompétent et il doit démissionner - Myriam Martin

Interrogée sur France Bleu Occitanie, l'élue France Insoumise qualifie les faits d'"extrêmement graves". Elle ajoute : "Il faut qu'on se demande pourquoi on en arrive là, pourquoi des gens qui manifestent pacifiquement le 1er mai sont paniqués et rentrent effectivement par intrusion [dans un hopital]". On a un problème dans ce pays."

Myriam Martin conclut sa pétition en demandant la démission du ministre.