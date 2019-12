Toulouse : la 3e ligne de métro en 2025 ou en 2028?

La trêve dans la campagne municipale à Toulouse ce sera pour plus tard. Ce lundi, le président de la régie des transports Tisséo répond à la nouvelle liste "Toulouse belle et forte" qui laisse entendre que la mise en service de la troisième ligne de métro n'aura pas lieu à la date annoncée.

Toulouse, France

"Jean-Luc Moudenc ment aux Toulousains!" Pour lancer sa campagne l'adjoint sortant au logement n'a pas pris de pincettes la semaine dernière. Franck Biasotto avait justifié la constitution de sa liste "Toulouse, belle et forte" par plusieurs arguments dont le calendrier de mise en service de la 3e ligne de métro, projet phare du maire sortant. L'adjoint-candidat, membre de LREM, d'expliquer alors : "Le maire sortant fait un référendum de cette élection municipale en disant 'sans moi, pas de 3e ligne de métro', c'est faux. De même lorsqu'il dit qu'elle sera en fonction en 2025, c'est faux, il y a des délais incompressibles. Ce sera 2028 au mieux." Un doute sur la tenue du calendrier qui est aussi exprimé par d'autres listes en course pour les municipales en mars prochain.

La contre attaque de la majorité face aux dissidents.

Mais c'est bien à la pique lancée par les anciens adjoints réunis autour de Franck Biasotto que Jean-Michel Lattes a répondu ce lundi matin.

Le président de Tisséo-SMTC et adjoint aux transports s'est fendu d'un communiqué pour affirmer que la ligne aéroport express sera bien "opérationnelle en 2025". Jean-Michel Lattes reprend en détail le calendrier (voir ci-dessous) et vise Franck Biasotto et les élus Modem de la majorité sortante : "Curieusement, le sujet est repris par des personnes qui ont participé à l’élaboration de cette troisième ligne et, jusque-là, sans aucune remise en cause du projet"

Le calendrier de la 3e ligne de métro de Toulouse tel qu'annoncé par Tisséo - (communiqué de presse)

