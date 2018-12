Toulouse : le maire Jean-Luc Moudenc reçu par le président de la République lundi

Toulouse, France

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, doit recevoir ce lundi 10 décembre les syndicats et organisations patronales, aux côtés des présidents d'associations d'élus, du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental. Ces rencontres ont lieu avant que le président de la République annonce des mesures pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes.

Parmi les personnes invitées à rencontrer le chef de l'Etat, Jean-Luc Moudenc qui doit le voir ce lundi, deux jours après les violents affrontements qui se sont déroulés samedi dans sa ville.

40 blessés à Toulouse samedi

Selon le dernier bilan de la préfecture d'Occitanie délivré ce dimanche 9 décembre, 28 personnes ont été blessés parmi les forces de l'ordre dont une qui a dû être hospitalisée. 12 manifestants ont également été blessés.

Au niveau des interpellations sur les 5 500 manifestants réunis à Toulouse samedi, 39 personnes ont été interpellées et 34 d'entre-elles étaient toujours en garde à vue ce dimanche.