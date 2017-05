Toulouse - Législatives : Pierre Cabaré "en marche" mais désinvesti.

Le cas de Pierre Cabaré semble faire l'objet d'un bel imbroglio pour la République En Marche en Haute-Garonne. Les instances parisiennes ont annoncé mercredi soir que le candidat n'avait plus d'investiture, lui affirme le contraire. Il se pourrait bien que personne n'ait tort!

La commission d'investiture du mouvement d'Emmanuel Macron a "désinvesti" Pierre Cabaré sur la 1ere circonscription de Haute-Garonne. Une dépêche AFP cite "un dernier décompte du parti publié mercredi" par le mouvement du Président de la république. L'artisan prothésiste dentaire n'a pas signalé à la commission une peine d'inéligibilité d'un an dont il a écopé en 2003 après invalidation des comptes de campagne de la législative de 2002. L'inéligibilité est pourtant considérée comme un élément rédhibitoire pour une candidature chez la REM. Seulement voilà, joint dans la soirée par France Bleu Toulouse, Pierre Cabaré assure qu'il n'a pas été convoqué à Paris pour s'expliquer et affirme au contraire :

"j'ai reçu le feu vert pour continuer la campagne avec les affiches et les logos de la REM! Je ne peux plus être désinvesti. Je suis le seul candidat En Marche et déterminé sur la première circonscription" - Pierre Cabaré

Qui l'a contacté? Qui lui a donné "le feu vert"? Pierre Cabaré ne répond pas clairement. Il conclut : "C'est une affaire mineure, on fonce!"

La République En Marche coincée par le calendrier?

Effectivement, En Marche ne peut plus investir de nouveau candidat, les délais sont dépassés. Et il semble aussi qu'il soit trop tard pour retirer le matériel de campagne (professions de foi et affiches). La décision de la commission d'investiture ne serait donc que symbolique. Pierre Cabaré continue sa campagne sur la 1ère circonscription entre Toulouse et Blagnac. Mercredi soir, les instances locales du parti assuraient ne pas être en charge du dossier et renvoyaient vers Paris.