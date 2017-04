Toulouse : plusieurs dizaines de milliers de personnes pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon

Dimanche 16 avril 2017, Jean-Luc Mélenchon a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes pour un meeting géant sur la prairie des Filtres de Toulouse. Des soutiens venus écouter le tribun, évoquer surtout la liberté.

Dernier dimanche de campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise tenait un meeting en plein air à Toulouse le 16 avril sur la prairie des filtres. Sur les bords de Garonne, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées (70.000 selon les organisateurs), agitant majoritairement le drapeau français mais aussi ceux communiste, républicain espagnol ou celui arc en ciel LGBT. Dans le public, beaucoup de jeunes. Des personnes venues également de départements limitrophes comme l'Aude, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Une semaine après son discours pour la paix à Marseille, le tribun est une nouvelle fois parvenu à mobiliser ses soutiens. © Maxppp - Frederic Scheiber

La liberté avant tout

Une semaine après un discours basé sur la paix à Marseille, celui-ci était résolument axé sur les libertés. Pendant 1h20, le candidat à la présidentielle a défendu la liberté de conscience, l'école, garanti la laïcité et la création dans le milieu culturel. Des combats définis de "séculaires". Mais c'est lorsqu'il a évoqué le droit au suicide assisté et surtout l'inscription du droit d'avorter dans la Constitution française que le tribun a soulevé les foules. Evidemment, il est revenu sur la polémique concernant l'alliance bolivarienne : "Quitter l'Union Européenne pour les Amériques Centrales et Latine, ce n'est pas le projet... mais la France a des frontière avec ces pays-là et il faut en profiter pour coopérer" détaille-t-il sous les applaudissements.

François Fillon dans son viseur

S'il a eu un petit mot pour quatre de ses adversaires, Benoit Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon, c'est lorsqu'il a attaqué le candidat les Républicains qu'il a déclenché lés huées du public. "Il me reproche d’être communiste, c'est tout à fait supportable", rappelant au passage que l'ancien Premier Ministre avait, lorsqu'il était à Matignon, signé un accord de coopération fraternelle avec le parti communiste chinois. Avant de lâcher : "François Fillon aime les beaux habits, le peuple français va lui offrir une veste électorale cousue main". De quoi lancer la dernière semaine de campagne.