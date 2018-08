Toulouse, France

Peut-on porter son écharpe d'élu lorsqu'on assiste à une cérémonie religieuse à titre privé ? La question fait polémique. Le 15 août dernier, le premier adjoint au maire de Toulouse, Jean-Michel Lattes, et le conseiller municipal, Jean-Baptiste de Scorraille, se rendent à Lourdes pour la "Prière pour la France". Lors de cet office religieux, tous deux portent leur écharpe d'élu. Ils en profitent pour partager cette journée en photos sur les réseaux sociaux.

Sauf qu'une partie de l'opposition à la mairie de Toulouse repère les images et s'indigne. "Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils portent une écharpe tricolore, explique Régis Godec conseiller municipal d'Europe Ecologie les verts. Ils représentent ainsi la collectivité locale. Et là, _on déroge au principe de la neutralité républicaine._"

Chez les élus concernés, on fustige une polémique politicienne. Jean-Baptiste de Scorraille ne comprend pas pourquoi cette histoire fait tant parler. Selon lui, tous les élus font pareil. "Quand je vais à la messe de la Saint-Michel, je fais le signe de croix. Les autorités nationales représentantes de l'Etat le font aussi. Donc il faut arrêter ces discussions qui sont stériles. Moi je suis dans mes convictions d'élu. J'y suis allé avec mon écharpe quand on me l'a demandé. Il n'y a pas de polémique à avoir."

Pourtant l'attitude de deux élus va bien à l'encontre de la loi de 1905 selon le professeur de droit à l'Institut politique de Toulouse, Jean-Michel Ducomte. "L'écharpe est destinée à identifier, argumente-t-il. Si une religion quelconque organise une manifestation il n'est pas question qu'un représentant de la république y face acte de présence en revendiquant son statut d'élu de la République."

"Les atteintes à la laïcité ne concernent plus la religion catholique"

La polémique aurait pu s'arrêter là. Mais trois jours après "la Prière pour la France", le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, relance le débat. Après avoir apporté sur les réseaux sociaux son soutien aux deux élus, il sous-entend sur Twitter que toutes les religions ne doivent pas être mises sur le même plan.

Dans le monde et la France de 2018, les inquiétantes atteintes à la laïcité ne concernent plus la religion catholique. Chacun sait que ces problèmes sont ailleurs ! Certains refusent de le reconnaître et restent sur une vision de la fin du 19eme siècle... — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) August 17, 2018

Une formulation implicite qui demande un éclaircissement selon Jean-Michel Ducomte. "Ce que laisse supposer Jean-Luc Moudenc, c'est que _la religion musulmane aurait des droits qui ne seraient plus aujourd'hui les droits de la religion catholique_. La contre-partie de la neutralité de la République c'est la liberté religieuse. Il ne doit pas y avoir de la part de la République quelques affirmations que ce soit qui seraient de nature à considérer que telle religion aurait plus de droits ou plus de légitimités qu'une autre."

Saisie du conseil de la laïcité

Le conseiller municipal d'opposition Régis Godec a demandé à revenir sur cette affaire lors du prochain conseil de la laïcité de la mairie de Toulouse. Cet organe de débat créé en 2013 pourra peut-être émettre de nouvelles préconisations en direction des élus pour un meilleur respect de la laïcité et ainsi peut-être clore cette polémique. Mais leur prochaine réunion n'est pas prévu avant le 26 septembre.