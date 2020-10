Toulouse : quatre ministres en visite vendredi

Le Premier Ministre Jean Castex sera accompagné toute la matinée d'Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer

Ils seront donc finalement quatre. Quatre ministre du gouvernement Castex, dont le Premier Ministre, en visite à Toulouse ce vendredi matin. Il sera accompagné du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de celui de la Justice Éric Dupond-Moretti, et enfin du Ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer. La venue de ce dernier était incertaine jusqu'à ce jeudi soir mais elle est désormais confirmée à France Bleu Occitanie.

Thème du déplacement : la sécurité

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, avait invité les trois premiers à venir ces dernières semaines à l'occasion de déplacements à Paris. Il réclame depuis plusieurs mois des moyens de police et de justice supplémentaire (ndlr : 200 policiers sur cinq ans). Les fusillades à répétition qui se sont produites dans le quartier des Izards ont remis le sujet toulousain sur le dessus de la pile des dossiers gouvernementaux. Pas moins de cinq fusillades ont éclaté cet été, causant le mort de trois jeunes, liés à priori à des affaires de drogue. Le trafic a été très perturbé par le confinement et une grande opération de police menée fin juin, causant des règlements de compte.

Selon nos informations, le 1er ministre devrait confirmer la création de 200 postes de policiers dans les prochaines années, des recrutements de magistrats et de personnels de justice aussi. Ces derniers seraient dirigés vers le parquet et la justice de proximité, un dossier défendu par la nouveau Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.

Le déroulement de la visite

Les ministres sont attendus en tout début de matinée à Toulouse. Ils devraient commencer par un visite du commissariat central de la ville rose dans le quartier des Minimes, avant de se rendre dans le quartier des Izards, là où les principales fusillades mortelles se sont produites. Une visite du centre de supervision de la police municipale, là où toutes les images des caméras de vidéo-protection de la ville sont observées, est prévue. La matinée gouvernementale toulousaine se terminera au Capitole avec un discours de Jean Castex.

Selon nos informations, aucune visite séparée des ministres n'est annoncée. Jean-Michel Blanquer ne devrait pas aller dans une école, pas plus qu'Éric Dupond-Moretti au Palais de Justice de Toulouse. Dans un contexte de défiance des magistrats et de leur syndicats vis-à-vis du Garde des Sceaux, un tel déplacement aurait pu s'avérer délicat.

D'autres annonces ? Le Covid en invité ?

Le maire de Toulouse espère aussi obtenir du Premier Ministre d'autres annonces à l'occasion de ce déplacement. Il se bat depuis plusieurs semaines pour obtenir un financement de l'État à hauteur de 200 millions d'euros pour la troisième ligne de métro. Selon lui, ce projet, qui va prendre du retard à cause de la crise sanitaire, rentre dans les clous du plan de relance du gouvernement. Idem pour le projet de LGV entre Toulouse et Bordeaux qui placerait la ville rose à à peine plus de trois heures de Paris. Là aussi c'est une question de gros sous -7,5 milliards d'euros- mais les élus d'Occitanie n'en sont pas encore à faire le tour de table financier. Ils attendent du gouvernement qu'il donne son feu vert à la création de la société de projet prévue par la Loi d'Orientation des Mobilités votée en début d'année.

Enfin, alors que la ville rose pourrait passer en fin de semaine, comme Paris, en zone écarlate, il sera forcément question de la crise sanitaire lors de ce déplacement. Les patrons de bars toulousains, contraints depuis la semaine derrière à la barrière des 22 heures, craignent une fermeture totale. Les restaurateurs restent réservées sur les mesures qui leur ont permis de rester ouverts. Jeudi dernier lors de son point hebdomadaire, le ministre de la Santé avait expliqué concernant Toulouse et quatre autres grandes villes : "Si les mesures mises en place depuis le week-end dernier ne produisent pas suffisamment d'effets, en particulier sur les taux d'occupation des lits en réanimation, nous serons amenés à faire basculer ces métropoles en zone d'alerte maximale dès la semaine prochaine". Vendredi, nous y serons...et ce grand déplacement ministériel pourrait bien changer de thème.