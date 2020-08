Tour de France à Rennes : un élu socialiste de la majorité sort du silence

Depuis plus d'une semaine, l'organisation du tour de France en Bretagne fait beaucoup parler à travers la France. La Grande Boucle partira de Brest en 2021 et non pas de Rennes. La ville n'a pas souhaité ouvrir ses portes aux organisateurs. Les Verts, alliés du PS au conseil municipal ont exprimé leur opposition.

Depuis, les élus socialistes sont restés silencieux. Nathalie Appéré est apparue sur Twitter pour évoquer l'actualité mais a aucun moment elle ne s'est exprimée sur le Tour de France. Ce vendredi 14 août, son premier adjoint, Marc Hervé publie un texte explicatif sur sa page Facebook.

Disponible pour accueillir une étape

"Cet événement populaire fait pleinement partie du patrimoine français et personne ne saurait soutenir le contraire," assure en préambule l'élu socialiste évoquant ses grands souvenirs du Tour. "Les 4 étapes du Tour 2021 qui se dérouleront en Bretagne sont une excellente nouvelle pour notre terre de cyclisme. C’est la raison pour laquelle notre ville a exprimé sa disponibilité pour accueillir une étape."

Mais selon Marc Hervé, il est important d'avoir un débat sur les conditions d'organisation du Tour. Le premier adjoint souligne d'ailleurs que les organisateurs ont démarré un travail pour limiter l'impact écologique de l'événement. Selon lui, si la ville de Rennes a refusé la proposition d'Amaury Sport Organisation d'accueillir le Grand Départ, c'est qu'elle a préféré investir ailleurs.

Nous avons collectivement préféré la prudence et la raison.

"Les 700.000 euros directement versés par la ville d'accueil à la société organisatrice, auxquels s'additionnent plusieurs centaines de milliers d'euros de prestations directes pour le Grand départ, se seraient ajoutés au budget prévisionnel de tous les autres événements prévus en 2021. Dans le contexte actuel, chaque dépense nouvelle ne peut entraîner que l'annulation d'autres dépenses. Il nous faut également prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et de la crise sociale à venir. Nous avons collectivement préféré la prudence et la raison."

Marc Hervé évoque également l'organisation de l'exposition Pinault, la Grand Braderie, les Tombées de la Nuit ou encore l'inauguration de la seconde ligne de métro pour justifier les réticences de la capitale bretonne à accueillir le Grand Départ.