Tour de France en Bretagne : pour Loïg Chesnais-Girard "c'est une ode aux bénévoles"

Avec le lancement du Tour de France à Brest en 2021 et quatre jours complets en Bretagne, Loïg Chesnais-Girard promet "une vraie fête partout, sur tout le territoire." Le président de la région avait le sourire ce lundi 10 août lors de l'officialisation du Grand Départ de la compétition le samedi 26 juin à Brest.

Pendant quatre jours, les quatre départements de la région Bretagne vont vibrer au rythme des coups de pédales des cyclistes du Tour. "Depuis quelques temps nous étions en discussion pour 2022. J'avais eu des échanges avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour et je lui avais dit qu'il ne pouvait pas rester si éloigné de la Bretagne trop longtemps."

Le Covid est passé par là. Les événements sportifs ont été décalés. Copenhague a annoncé qu'elle ne pouvait plus accueillir le Tour de France. Une porte s'est ouverte. "Nous avons eu des échanges durant l'été. Les quatre départements ont tous réagi très vite. On a remporté le morceau et c'est une vraie fierté. Quelle autre région de France a cette chance d'accueillir le Tour de France pendant quatre jours ? Ce sera un très bel été 2021." Selon le président de Région, la Bretagne a toute sa légitimité. "Nous avons 200 clubs, 1.200 courses chaque année et des bénévoles engagés. On doit leur rendre la pareille. Cette fête qui est une ode à ces bénévoles."

La logique aurait voulu que Rennes soit la porte d'entrée de cette grande fête, mais la municipalité a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas accueillir le Grand Départ. "L'échange avec Nathalie Appéré, qui a une passion pour le vélo, a montré que ce n'était pas la bonne année. Je respecte son choix. Nous avons eu une belle réactivité avec François Cuillandre."

Questionné sur les réticences des élus écologistes à voir passer le Tour à Rennes en raison de l'empreinte écologique de l'épreuve, Loïg Chesnais-Girard joue la neutralité. "C'est la vie des majorités. Je n'ai pas de commentaires à faire. Nathalie Appéré a fait connaître son choix d'accueillir un départ ou une arrivée. L'organisation fera son choix."

L'élu aurait d'ailleurs mis quelques conditions à l'accueil du Tour en Bretagne. "Toute manifestation a des impacts et nous devons les minimiser. Nous avons porté une exigence supplémentaire sur différents sujets et notamment la transition environnementale car la Bretagne a des ambitions. Il y a deux choix, soit on en veut pas et ça va ailleurs, soit on accueille et on participe à la transformation. Moi j’accueille et je participer à la transformation."