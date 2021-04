Tour de vis sanitaire en Côte-d'Or : la course contre la montre des maires dans leurs communes

Comme on s'y attendait face à la dégradation de la situation sanitaire en France, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 31 mars, à 20h, un nouveau tour de vis sanitaire étendu à tous le pays. La plus spectaculaire est sans doute la fermeture pour trois semaines des écoles maternelles et primaires et pour quatre semaines des collèges et des lycées. Les déplacements seront aussi limités à 10 km autour du domicile.

L'intervention du président de la République a duré une vingtaine de minutes. Trop court pour détailler toutes les conséquences de ce renforcement des mesures. Quid de l'accueil des enfants et du périscolaire? Il reste pourtant très peu de temps pour s'organiser dans les communes. On fait le point avec le président de l'association des maires de Côte-d'Or, Ludovic Rochette.

Une course contre la montre dans les communes de Côte-d'Or

Il y a deux périodes distinctes. La semaine du 6 au 9 avril où il reste du temps scolaire en distanciel mais ou se pose le problème de l'accueil des enfants des personnes prioritaires, et les deux semaines suivantes qui correspondent aux vacances de Pâques. Quid pendant cette période, des centres de loisirs ? Ludovic Rochette, explique donc que tout doit être en place, dès le mardi 6 au lendemain du lundi de Pâques, mais que toutes les informations doivent pouvoir être données aux habitants dès ce vendredi 2 avril. "On a déjà travaillé sur des scénaris et on a un ensemble de travail à effectuer ce jeudi et ce vendredi avec l'éducation nationale et la préfecture" précise le président des maires de Côte-d'Or. L'objectif étant que vendredi soir, tous les parents puissent savoir ce qu'il va se passer.

Des décisions verticales sans concertation avec les élus locaux

Ludovic Rochette regrette que ces décisions tombent sans qu'il y ait eu, au préalable, de discussions avec les élus locaux. Beaucoup de décisions sont imprécises tant au niveau de l'organisation dans les communes, mais aussi au niveau de la vaccination. L'élu se rassure en rappelant que depuis un an, les collectivités ont montré leur capacité à s'adapter rapidement. "C'est la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir 36 000 communes et 36 000 amortisseurs qui peuvent se mettre en action." rappelle Ludovic Rochette.

Ecoutez l'intégralité de l'interview