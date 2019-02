Tourcoing a rendu un dernier hommage à son maire Didier Droart

Tourcoing, France

Des responsables politiques régionaux, comme Martine Aubry et Xavier Bertrand, le Premier Ministre Edouard Philippe aux côtés de Gérald Darmanin, mais aussi de nombreux tourquennois sont venus assister samedi matin aux obsèques du maire de la ville, Didier Droart, qui a succombé à un cancer le 24 janvier dernier, à l'âge de 71 ans. Il avait accédé au fauteuil de maire en septembre 2017 après l'entrée de Gérald Darmanin au gouvernement mais il était élu de la ville depuis plus de 35 ans, comme conseiller municipal puis adjoint et très impliqué dans le milieu associatif.

Seul responsable politique à prendre la parole, le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, très ému, a salué 40 ans d'engagement. "Il se levait le matin en pensant à la politique, se couchait le soir en pensant à la politique", a résumé Gérald Darmanin. "Tu as distribué plus de tracts que personne n'en lira jamais. Tu as organisé plus de réunions que personne ne le fera et il faut bien le dire, tu as collé plus d'affiches que tes adversaires ne les déchireront non plus". A l'heure du recueillement, le Ministre n'a pas dit un mot sur ses ambitions politiques. Il devrait annoncer jeudi, lors du conseil municipal, s'il quitte le gouvernement pour retrouver la mairie de Tourcoing.

Fin de la cérémonie. Le cercueil de #DidierDroart est porté par @GDarmanin. Applaudissements des Tourquennois. pic.twitter.com/YWxn0tdedK — France Bleu Nord (@fbleunord) February 2, 2019

La cérémonie suivie par les tourquennois

"Ta ville, c'était ta vie", a dit sa fille lors d'un discours poignant. A l'extérieur, malgré le froid et le vent, de nombreux tourquennois ont suivi les obsèques sur un écran géant, installé sur le parvis de l'Eglise Saint-Christophe. "Je ne suis pas surpris, le coeur de la ville était là. C'est un grand monsieur qui est parti", a résumé à la sortie de la messe son neveu Laurent. "Je me sens à la fois ému et apaisé, je sais qu'il est bien là haut."