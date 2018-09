Tours : 250 députés et 4 ministres pour les Journées parlementaires de la République en Marche les 11 et 12 septembre

Par Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

250 députés et sénateurs et quatre ministres ! Tours accueille le lundi 10 et le mardi 11 septembre, les Journées parlementaires de La République en Marche au centre des congrès du Vinci. Au programme : débats, visites de terrain pour les ministres et désignation du candidat LREM au perchoir.