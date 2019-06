Tours : sixième départ dans la majorité municipale de Christophe Bouchet

Cette fois, c'est Monique Delagarde, conseillère municipale et déléguée au mécénat de la Ville de Tours qui a remis sa démission mercredi 26 juin. C'est le sixième départ de la majorité municipale depuis l'élection de Christophe Bouchet.

Tours, France

Après Pierre-Henri Moreau et Xavier Dateu, tous deux exclus car ils n'avaient pas voté le budget en 2018, il y eut la démission de Barbara Darnet-Malaquin en janvier 2019, puis celle de Chérifa Zazoua-Khames, adjointe de quartier à Tours-Nord proche de Xavier Dateu en février, avant Céline Ballesteros qui a annoncé sa démission de "Tours ensemble" du Maire Christophe Bouchet pour rejoindre Xavier Dateu.

Enfin dernière démission en date, celle de Monique Delagarde, déléguée départementale « Les Centristes ». dans son courrier adressé au maire de Tours, elle explique ne plus pouvoir "cautionner une gestion municipale qui ne correspond ni à mes convictions politiques ni à mes valeurs personnelles".

Et d'expliquer que la "mise à l’écart injustifiable d’une partie des élus de la majorité depuis de quelques mois me fait quitter le groupe Tours Ensemble et intégrer, avec son accord, le Groupe Tours, Tours Métropole Touraine."

().