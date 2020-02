Tours : après la publication des sondages les équipes des candidats se mobilisent sur le marché Rabelais

La tension est montée d'un cran pour les candidats aux élections municipales de Tours après la publication de deux sondages, vendredi 21 et samedi 22 février, qui ont révélé les intentions de votes pour les 1er et 2nd tours.

Ces sondages réalisés auprès de 601 Tourangeaux et publiés dans la Nouvelle République montrent que deux candidats se détachent. Emmanuel Denis, le candidat de la gauche et des écologistes et Christophe Bouchet, maire sortant et candidat LR/UDI/Parti Radical seraient au coude à coude au premier tour. Une tendance qui se confirmerait au second tour avec plusieurs configurations possibles. Le candidat LREM, Benoist Pierre, arriverait à la troisième place.

Une première tendance se dessine donc et la campagne prend donc un nouveau tour comme on pouvait le constater avec les militants qui distribuaient des tracts sur le marché Rabelais à Tours ce dimanche 23 février au matin.

Un "message d'encouragement" selon les soutiens d'E. Denis

Avec ses tracts pour Emmanuel Denis dans les mains, Eric Thomas, également sur la liste, est très motivé : "Il y a un vrai rejet de cette équipe municipale et nous avons ce message d'encouragement des Tourangelles et des Tourangeaux particulièrement après ce sondage. Il faut redonner du souffle et un nouvel élan, c'est tout le sens de notre démarche" explique-t-il.

"On arrive vraiment en campagne" pour les militants de C. Bouchet

De l'autre côté du marché, l'équipe de Christophe Bouchet donne un tout nouveau tract réalisé après la publication des sondages. Il oppose d'un côté la liste de la gauche et des écologistes et de l'autre celle du maire actuel. Pour Alain une nouvelle bataille commence : "Là on arrive vraiment en campagne. On veut démontrer qu'il ne faut pas se tromper. Emmanuel Denis est effectivement "vert" mais quand on regarde sa composition, on va sur la gauche, l'extrême gauche et les Insoumis. Il faut que les gens soient conscients que Christophe Bouchet a un grand projet pour la ville de Tours."

"Déçus mais pas pour autant découragés" chez les pro Benoist Pierre

Ceux qui sont très présents ce sont aussi les soutiens de Benoist Pierre à la tête de la liste de La République en Marche. Ils espéraient un meilleur score dans les sondages mais Jean Pierre veut continuer d'y croire : "Déçus oui mais pas pour autant découragés" traduit-il. "C'est une troisième voie par rapport à ce qui est proposé : entre l’extrémisme et l'immobilisme. Nous croyons en notre projet et nous sommes convaincus", conclut le militant.

Les équipes de presque tous les candidats à la mairie de Tours se sont montrées sur le marché, plus mobilisées que jamais à trois semaines du scrutin. Les autres listes candidates sont celles de : Gilles Godefroy pour le RN; Xavier Dateu, DVD; Nicolas Gautreau, DVG; Claude Bourdin, EXG; Mickaêl Cortot, DVG; Philippe Lacaïle, DVG; Thomas Jouhannaud, LO.