Tours : Début des travaux du haut de la rue Nationale en ce 1er trimestre 2019 espère le maire Christophe Bouchet

Indre-et-Loire, France

Pas de grandes annonces le 16 janvier pour les vœux du maire de Tours, Christophe Bouchet au Grand Théâtre. Ils ont duré presque deux heures, entrecoupés de petits clips vidéo. La ville va investir 30 millions d'euros cette année, notamment dans l'éducation et l'aménagement urbain. Il aussi évoqué le projet du haut de la rue Nationale, toujours à l'arrêt. Il espère une accélération dès ce premier trimestre 2019. La présentation du projet aura lieu fin janvier, après la désignation le jeudi 17 janvier d’un groupement d’urbanistes. "On souhaite un démarrage des travaux au premier trimestre 2019", a dit Christophe Bouchet.

Voeux de ⁦@ch_bouchet⁩ maire de ⁦@villedetours⁩ « Le projet des halles prévoit 200 places de parking supplémentaires en sous-sol et le maintien du marché sur le parvis ». pic.twitter.com/YPn6jC5T3W — France Bleu Touraine (@FBTouraine) January 16, 2019

D'autres sujets ont été évoqués. La nouvelle adjointe à l'éducation et la petite enfance s'appelle Cécile Chevillard, conseillère municipale et conseillère départementale. Elle va remplacer Barbara Darnet-Malaquin qui a démissionné avec fracas récemment. La nouvelle école des Deux-Lions portera le nom de Simone Veil. Les illusions de la cathédrale auront lieu l'été 2019 au musée des Beaux-Arts et les illuminations de la ville vont se poursuivre. Après la place Plumereau, la municipalité va mettre d'avantage en lumière l'Hôtel de ville, l'Opéra, la Cathédrale et la rue Nationale.