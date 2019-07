Tours : Deux élus d'opposition LREM saisissent la Cour Régionale des Comptes

David Chollet et Pierre Commandeur, deux conseillers municipaux LREM, viennent de saisir la Cour Régionale des Comptes. Ils estiment que le maire a surestimé des recettes provenant de la Métropole.

Tours, France

Deux conseillers municipaux LREM de Tours, Pierre Commandeur et David Chollet, viennent de saisir la Cour Régionale des Comptes concernant le budget de la ville. Ils estiment que les recettes d'investissements présentées par le maire Christophe Bouchet sont surestimées à hauteur de 6,6 millions d'euros. Ce montant correspond à la cession du CFA de Tours-Nord à la Métropole de Tours, sauf que la Métropole ne mentionne pas son acquisition dans son budget. Selon les 2 conseillers municipaux, le président de la Métropole a explicitement affirmé que l’acquisition groupée du CFA et de l’ESBAT (plus de 11 millions d’euros) sur une seule annualité budgétaire de la Métropole n’avait jamais été à l’ordre du jour. Si la Métropole souhaite bien acquérir ce foncier, c’est sur deux annualités budgétaires (2019/2020).

Christophe Bouchet a donc présenté un budget trop "optimiste" selon David Chollet et Pierre Commandeur, soit une violation manifeste des règles de prudence budgétaire, d'où la saisine de la Cour Régionale des Comptes. Une action qui intervient juste avant la tenue du prochain conseil municipal, ce mercredi 3 juillet à 17h. Un conseil qui sera sans doute animé après les départs la semaine dernière, de deux conseillères de la majorité.