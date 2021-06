Edouard Philippe aux Halles de Tours pour soutenir Marc Fesneau, candidat aux élections régionales

Marc Fesneau peut compter sur un soutien qui ne passe pas inaperçu dans les allées des Halles de Tours. Edouard Philippe, ancien Premier ministre, a rencontré les commerçants tourangeaux ce vendredi matin, avant de déjeuner place Plumereau. Une visite pour soutenir le candidat MoDem-LREM aux élections régionales en Centre-Val de Loire.

"La seule chose qui m'importe, c'est le programme de Marc Fesneau", a bien insisté Edouard Philippe, après avoir déambulé entre les étals et discuté avec les commerçants. Pas question de parler de l'élection présidentielle de 2022 à laquelle il pourrait se présenter, mais à voir les deux hommes, l'ancien Premier ministre paraît davantage en campagne que Marc Fesneau. Le candidat aux régionales, resté plus en retrait, peut surtout compter sur le capital sympathie et la popularité d'Edouard Philippe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On ne voit pas tous les jours un ancien Premier ministre", sourit Mickaël, commerçant aux Halles. "C'est une personne que j'aime bien". Sympathique et surtout plus connu sur le marché que Marc Fesneau. "C'est vrai que tout le monde venait plus pour M. Philippe que pour M. Fesneau, qu'on ne connaît pas plus que ça", admettent Sophie et Isabelle, traiteurs.

Marc Fesneau et Edouard Philippe se sont ensuite rendus à Orléans, pour rencontrer d'autres commerçants.