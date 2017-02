Eric Woerth à Tours le 16 février pour remobiliser les Républicains derrière François Fillon

Eric Woerth, l'ancien ministre du budget du gouvernement Fillon, est l'invité d'honneur d'un meeting, jeudi soir, à l'hôtel de ville de Tours. L'objectif est d'afficher l'unité des militants et des élus Républicains derrière François Fillon, pour tenter de donner un nouveau souffle à sa campagne.

Les Républicains veulent afficher l'unité du parti, malgré la tourmente. Jeudi et vendredi, 17 personnalités du parti LR vont se répartir en province pour aller défendre le projet présidentiel de François Fillon. François Baroin, Eric Ciotti, Bernard Accoyer et Valérie Pécresse, par exemple, vont participer à des meetings. A Tours, c'est l'ancien ministre du budget, Eric Woerth, qui est chargé de remotiver les troupes.

Officiellement, les Républicains de Touraine n'ont pas d'états d'âme

En écoutant le secrétaire départemental des Républicains en Indre-et-Loire, on pourrait pourtant presque croire que la Touraine est épargnée par le trouble qui touche beaucoup d'élus et de militants LR ailleurs en France. Fabrice Boigard assure que les 250 places de la salle des mariages sont déjà réservées, et qu'il y aura sans doute encore davantage de monde, dans ce département où le parti revendique au moins 3 500 militants.

Quand on lui fait remarquer que le site internet des Républicains d'Indre-et-Loire ne fait état d'aucune action militante depuis le début d'année, il s'étonne. Il affirme que la lettre aux français écrites par François Fillon a bien été distribuée, le week-end dernier, dans des endroits ciblés du département.

Il souligne aussi que 300 tourangeaux ont fait le déplacement jusqu'à Poitiers, il y a 8 jours, pour applaudir François Fillon.

François Fillon recevra ce soir le soutien de presque toute la droite tourangelle

Au meeting qui débute à 19H30, à l'hôtel de ville de Tours, on annonce la présence de Claude Greff, Philippe Briand, Hervé Novelli, Serge Babary, Marc Angenault, et beaucoup d'autres élus de droite. Tous à coté d'Eric Woerth, et tous derrière François Fillon, au moins officiellement.